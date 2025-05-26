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Центр протидії дезінформації прокоментував новий алгоритм управління російськими БпЛА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Центр протидії дезінформації прокоментував новий алгоритм управління російськими БпЛА
Нові моделі дронів не піддаються впливу радіоелектронної боротьби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Згідно із запискою, знайденою в одному зі збитих «Шахедів», дрони контролюються за допомогою ботів у Telegram

Усередині одного з російських безпілотників було знайдено записку про новий алгоритм управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Записку, ймовірно, залишив один із російських інженерів. У ній зазначалося, що дрони тепер контролюються за допомогою ботів у Telegram, які в режимі реального часу надсилають відео й дані про політ операторам.

Також нові моделі російських дронів не піддаються впливу радіоелектронної боротьби. Це пов’язано з тим, що вони більше не покладаються на GPS, а керуються штучним інтелектом і використовують українську мобільну мережу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на матеріал The Economist. Посадовець наголосив, що росіяни застосовують подібний алгоритм управління ще з минулого року.

«Історія про «записки в «Шахедах» і управління через Telegram-боти – це, звісно, щось. Щодо дистанційного керування, то деякі «Шахеди» ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали й керували дистанційно. Жодної сенсації – їх збивають», – каже він.

Нагадаємо, після серії інтенсивних нічних атак на Україну західні медіа почали вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Зокрема, The Economist повідомляє, що Москва здатна значно збільшити кількість одночасно запущених дронів та ракет.

За даними видання, нещодавно Росія застосувала рекордну кількість безпілотників – близько 300 за одну ніч. Проте аналітики попереджають: це далеко не межа. Завдяки модернізації виробництва, окупанти скоротили терміни виготовлення «Шахедів» з місяця до трьох днів, а українська розвідка має докази планів підняти виробництво до 500 дронів на добу. Така потужність створює реальну загрозу масованих атак до тисячі безпілотників одночасно.

Раніше стало відомо, що ударні дрони типу Shahed-136 росіяни почали обладнувати новими видами бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у РФ, а друга – в Ірані.

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має індекс кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної. Вибухова речовина залишилась без змін – тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3,5 тис. градусів.

Нова бойова частина іранського виробництва також важить 90 кг та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію. Тобто в ній не має запалювальних елементів. Вибухова речовина – октаген та алюміній з проміжним детонатором у вигляді шашок гексогену.

До слова, у ніч на 26 травня безпілотники атакували військові обʼєкти в Єлабузі та Кінешмі Івановської області. В Єлабузі росіяни виготовляють «Шахеди». Водночас в Івановській області функціонує хімічне підприємство, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.

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Теги: безпілотник Центр протидії дезінформації

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