На Сумщині масово мобілізовують підлітків? Центр протидії дезінформації спростував фейк

Росіяни поширюють фейк про масове зникнення підлітків у Сумській області через мобілізацію

Пропаганда РФ поширює дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області. За словами пропагандистів, діти зникли у січні 2025 року та нібито вони були силоміць мобілізовані в ЗСУ. Однак Центр протидії дезінформації (ЦПД) попереджає, що це фейк.

«Ця інформація є відвертим фейком. Як «докази» пропагандисти демонструють скриншоти повідомлень про зникнення підлітків. Але ці скриншоти є підробками, створеними за допомогою програми з редагування зображень. Взявши кілька реальних оголошень про зникнення підлітків у різних регіонах України протягом 2024 року, пропагандисти змінили в них місце й дату», – йдеться у повідомленні.

фото: ЦПД

Нагадаємо, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП). Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Як відомо, із 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку. Вона складатиметься з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний – обов'язковий для чоловіків. Водночас якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.

До слова, проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. У разі, якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не вийде.