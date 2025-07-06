Американський генерал розповів про вдачу Трампа та порадив, як українцям схилити його на свій бік

Як зауважив Герберт Макмастер, Трамп дуже чутливий до особистих історій

Президент США Дональд Трамп у приватному спілкуванні дуже відрізняється від свого публічного образу. Він доброзичливий, відкритий, йому подобається спілкування з людьми. Це справді так: у ньому немає фальші. Що ви побачите – те ви й отримаєте від нього. Це його пряма вдача. Він щиро дбає про людей. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю BBC висловив генерал-лейтенант американської армії, ексрадник Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер.

«Тому важливо спілкуватися з ним особисто. Тоді він вчиться, ставить запитання. І я волію, щоб він радше чув думки журналістів з України або президента Зеленського, ніж Путіна. Трампу важливо розуміти не лише геополітичну суть, а й людський вимір. Хоча він може виглядає грубим, насправді він щиро хоче припинити конфлікти. Але він не до кінця розуміє, що саме Путін є головною перешкодою», – сказав Макмастер.

За словами ексрадника президента США, що більше Трамп чує від європейських і світових лідерів про те, наскільки важливий результат війни в Україні, тим краще. Адже це також питання європейської безпеки.

«Росія веде приховану війну проти Заходу, що включає підриви військових складів, атаки на інфраструктуру, замахи на лідерів. І також важливо показувати, що війна Росії – це частина вісі агресорів. Китай підтримує Росію фінансово й технологічно, Іран постачає дрони, солдати з Північної Кореї воюють разом із росіянами, також ця країна постачає РФ мільйони артилерійських снарядів та інші типи озброєння», – зауважив американський генерал.

Як зауважив Герберт Макмастер, Трамп також дуже чутливий до особистих історій. Він пригадав випадок, коли під час спілкування з журналісткою BBC Україна Мирославою Пецою, президент США дізнався, що її чоловік служить у ЗСУ. Він попросив передати йому вітання.

«Потрібно поширювати більше історій української мужності та пояснювати, яку ціну платить Україна. Приміром, показувати наслідки нещодавніх повітряних атак Росії. Це потрібно робити і для міжнародної аудиторії, і для самого Трампа», – дав пораду Макмастер.

«Я пам'ятаю, як у квітні 2017 року, коли режим Асада застосував хімічну зброю й загинули сотні людей, зокрема багато дітей, я показав Трампу фото загиблих дітей. Він був глибоко вражений – і він почав діяти, щоб не допустити подальшого використання такої потворної зброї. Трамп наказав завдати удару по силах Асада», – додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України.

Крім того, американська щоденна газета New York Post, яку постійно читає президент США Дональд Трамп, випустила звернення, у якому закликала його підтримувати Україну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії.

Також ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії.