Міноборони Німеччини застерігає щодо військового потенціалу Росії та Китаю

Росія домагається дестабілізації та послаблення НАТО, – Міноборони ФРН

Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Росії та застерегло щодо владних амбіцій Кремля. Також відомство вивчило військовий потенціал Китаю.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Уряд Росії домагається «дестабілізації та послаблення НАТО», стверджується у внутрішньому документі німецького оборонного відомства, який є в розпорядженні газети Welt am Sonntag.

Фахівці міністерства, аналізуючи нові військові можливості Росії, вказують зокрема на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати.

Додатково Москва інвестує значні кошти у модернізацію комплексів, що дозволяють завдати ядерного удару з водної поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, РФ вже має близько 6375 ядерних боєголовок.

Згідно з документом міноборони, у розпорядженні Росії – 840 тисяч підготовлених солдатів, яких Кремль може швидко передислокувати в інші місця. Вони також здатні досягати переваги в умовах обмеженого часу та простору, зазначається у звіті.

Водночас слабкими сторонами армії РФ є «обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі» та відсутність бойових безпілотників. Для Москви армія є «політичним інструментом дії та влади», наголошується в документі.

За даними німецьких військових експертів, Китай «дедалі більше випереджає Росію з точки зору глобального впливу, в тому числі щодо продажу зброї та військової співпраці».

Китай має у своєму розпорядженні понад два мільйони солдатів, близько 6850 бойових танків та 1600 винищувачів, а також «найбільший у світі ракетний потенціал». Окрім звичайних ракет, до нього належать надзвукові ракети з радіусом дії до 2500 кілометрів.

Крім того, Пекін систематично розширює свій ядерний потенціал і є «найбільшим світовим експортером бойових безпілотників».