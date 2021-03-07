Окупанти на Донбасі гатили із забороненої зброї: за добу – 10 обстрілів

На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь

Бойових втрат серед українських воїнів немає

Протягом минулої доби, 6 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї та населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Піски, Мар’їнка та Павлопіль окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами. резюмується у звіті.

До слова, місія ОБСЄ за добу 5 березня зафіксувала понад 100 порушень режиму тиші на Донбасі.

Нагадаємо, що на Донбасі з початку року загинуло 19 захисників України. За два місяці поточного року 11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових.

Також СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.