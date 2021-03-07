Американські експерти запропонували Байдену стратегію щодо України: головні тези

Авторами документи є колишні посли США в Україні, ексспівробітник Білого дому та експерти «Атлантичної Ради»

Низка американських експертів запропонувала адміністрації президента США Джо Байдена стратегію щодо України.

Аналітичну записку для Білого дому ініціював центр «Атлантична рада», пише «Голос Америки».

Байдену, серед іншого, рекомендують скористатись прагненням Зеленського «взаємодіяти з новою командою Байдена».

«Зеленський відрізняється від свого попередника, – мовиться в аналітичній записці. – Він з російськомовного сходу України, він не був активним учасником Революції Гідності, у нього було мало контактів із Заходом, і він потрапив під бурю в час першого імпічменту Трампа, де Україна була в центрі уваги», – зазначають експерти.

Крім того, автори документу рекомендують адміністрації Байдена вжити низку безпекових і дипломатичних кроків щодо України, а також зайняти чітку позицію щодо її внутрішніх реформ. Санкції щодо Ігоря Коломойського вони називали частиною цієї політики.

«Гадаю найважливішим питанням, хоча не єдиним важливим, є внутрішні реформи в Україні. США повинні уповноважити конкретного високопосадовця який буде контактною особою з питань реформ в Україні, потрібно визначити пріоритети зі створення незалежних судів, вжити заходів щодо основних корумпованих осіб, які підривають реформи. І я задоволений, що американський уряд вже дослухався до однієї з наших порад і запровадив санкції щодо Ігоря Коломойського», – сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні, директор євразійського Центру «Атлантичної ради», а також співавтор цього документу.

Серед інших реформ в Україні, адміністрації Байдена рекомендують співпрацювати з Києвом, щоб українська влада провела реформу Генеральної прокуратури, оновила повноваження Національного антикорупційного бюро України.

Білому дому рекомендують виступати «за повну лібералізацію енергетичного ринку України, США також повинні допомогти встановити повну прозорість щодо справжніх власників найбільших ЗМІ в Україні».

«Ми маємо вимагати антимонопольного законодавства і промотувати незалежність Національного банку України», – сказав Джон Гербст.

Серед інших рекомендацій, документ радить Білому дому «промотувати американські та інші інвестиції в Україну», у разі, якщо впроваджуються основні реформи.

У сфері зовнішньої політики адміністрації президента США рекомендують негайно призначити посла США в Україні, збільшити американську допомогу Україні щонайменше до 500 мільйонів доларів на рік, посилити санкції щодо Москви, а також «зайняти активну роль в дипломатичних зусиллях на Донбасі, тому що Мінський процес заморожений», додав Джон Гербст.

«США повинні посилити безпеку у південносхідній частині Європи та в Чорному морі, поглибити інтеграцію України в НАТО. І треба бути певними, що Україна робить все необхідне, аби зрештою стати членом НАТО», – зазначили автори документу.

Адміністрації Байдена рекомендують також бути непохитними в позиції щодо закінчення будівництва газопроводу «Північний потік – 2», втримувати міжнародний тиск через російську окупацію Криму і підтримати «Кримську платформу».

Авторами документу є колишні посли США в Україні Вільям Тейлор та Джон Герст, колишній співробітник Білого дому в Адміністрації Обами Деніел Фрід, а також експерти «Атлантичної Ради» Мелінда Герінг, Александр Вершбоу, Андерс Аслунд.

Нагадаємо, цього тижня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та домовився з нею координувати дії щодо України та Росії.

Також держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що Байден готовий підштовхувати Україну до реформ у жорсткій формі.

До слова, 26 лютого Байден заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму і будуть разом з Україною протистояти агресивним діям Росії.