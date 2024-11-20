Рада дала право на відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні

Також закон спрощує порядок надання відстрочки тим, чиї близькі родичі зникли безвісти

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада ухвалила закон №11531 – право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«За» проголосували 304 парламентарі.

Також ухвалено закон №12104, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, які пройшли полон. До цього вона діяла тільки для військових. «За» проголосували 308 парламентарі.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначає, що цей законопроєкт спрощує порядок надання відстрочки тим, чиї близькі родичі зникли безвісти.

«Відстрочка надаватиметься як родичам осіб, визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, так і тим, хто отримав статус «безвісно відсутнього» через суд. Родичам не доведеться проходити складні судові процеси, достатньо буде документів із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в застосунку «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн.