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Президент Франції порушить питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС

Ірина Бура
glavcom.ua
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Президент Франції порушить питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС
фото з відкритих джерел

Публічно багато високопосадовців кажуть, що ці дискусії передчасні

Французький президент Еммануель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією. Про це розповів європейський дипломат, не уповноважений давати коментарі ЗМІ, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.

Публічно багато високопосадовців кажуть, що ці дискусії передчасні. Зокрема, так висловилась і нова топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Та за словами співрозмовника, ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців, а також з огляду на майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

Ще двоє дипломатів зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах. Водночас за їх словами, тема миротворців наразі дуже «сира» і перебуває на рівні ідеї.

Нагадаємо, для того, щоб Євросоюз відправив свої війська в Україну, потрібна згода всіх держав-членів, однак наразі це питання навіть не порушується. Про це на брифінгу в Брюсселі заявила керівниця пресслужби Європейської комісії Паула Піньо.

До слова, план новообраного президента США Дональда Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ на 1200-кілометровій буферній зоні між російською та українською арміями.

Окрім того, Великій Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну, якщо новообраний президент США Дональд Трамп скоротить підтримку Києву. Про це сказав експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

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