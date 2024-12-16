Рівень симпатії українців до Польщі знизився вдвічі з 2022 року: опитування

Раніше в Польщі збільшилася кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців

Лише 4% опитаних українців відповіли, що дуже добре ставляться до поляків

Рівень симпатії громадян України до Польщі та поляків знизився із 83% у 2022 році до 41% цьогоріч. Про це йдеться в опитуванні проведеного українською компанією Info Sapiens на замовлення Центру Мерошевського, повідомляє Rzeczpospolita.

На запитання про те, як українці ставляться до поляків, 4% опитаних відповіли «дуже добре», 37% – «добре», 53% – «нейтрально», 4% – «погано», 1% – «дуже погано», а ще 1% не визначилися з відповіддю.

Тим часом у 2022 році ці показники становили відповідно 46% – «дуже добре», 37% – «добре», 15% – «нейтрально», 2% не визначилися з оцінкою, а «погано» чи «дуже погано» не було взагалі.

«Ми не можемо говорити про масштаби допомоги, яку ми надали нашому сусідові в той час, як протести польських фермерів на кордоні з Україною та емоції, що супроводжують війну, сильно впливають на настрої, а Росія експлуатує історичні страхи», – зазначають соціологи.

Опитування проводилося з 1 по 11 листопада цього року методом Cati (Computer Assisted Telephone Interviewing – комп'ютерна система телефонного опитування) на випадковій вибірці з 1008 українців.

Нагадаємо, у Польщі збільшилася кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Згідно з результатами дослідження, спостерігається падіння прихильності поляків до усіх питань, пов’язаних з українцями, окрім шкільного навчання для дітей. Так, можливість українських дітей ходити до школи у Польщі підтримують 82% респондентів.

При цьому поляки виступають проти української навчальної програми у школах (уроки історії України та української мови оголошені польським урядом з нового року, аби заохотити всіх дітей ходити до школи в Польщі). На запитання щодо навчальної програми, яку повинні пройти діти біженців з України, половина респондентів заявила, що польську, тоді як 40% виступають за нову – на основі домовленостей між Польщею та Україною.

До слова, польські виробники цементу закликають до захисту внутрішнього ринку від стрімкого зростання імпорту цементу з України.