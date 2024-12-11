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Відключення світла 12 грудня: як діятимуть графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відключення світла 12 грудня: як діятимуть графіки
колаж: glavcom.ua

Ремонтні роботи, за словами «Укренерго», на енергооб’єктах тривають

Завтра, 12 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 12 грудня

Відключення для побутових споживачів:

  • 07:00 – 08:00 – одна черга відключень
  • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень

Відключення для промисловості та бізнесу:

  • 07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності

Укренерго нагадує, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Україна українці Укренерго

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