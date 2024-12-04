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Бербок допустила розміщення німецьких військ в Україні – Die Welt

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Бербок допустила розміщення німецьких військ в Україні – Die Welt
Очільниця МЗС Німеччини прокоментувала учать німецьких військових у бойових діях в Україні
фото: Die Welt

Бербок не виключає перебування німецьких миротворців в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила відправлення німецьких військ до України для дотримання можливого припинення вогню. Про це пише видання Die Welt.

Бербок заявила, що у разі припинення вогню між Україною та Росією солдати Бундесверу можуть бути «задіяні для забезпечення миру». Також Бербок сказала, що німецька сторона «з усіх сил» підтримає все, що може послужити встановленню миру.

Видання також нагадало: минулого тижня ЗМІ повідомили, що європейські країни знову почали обговорювати можливе відправлення в Україну військ чи бійців приватних військових компаній. Це пов'язано з можливою відмовою США від підтримки Києва після інавгурації Дональда Трампа.

Згодом новий голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європа може відправити свої війська до України у разі досягнення угоди про припинення вогню. Військовий контингент ЄС у цьому випадку займеться виконанням умов угоди. Про можливість розміщення західних військ також повідомив колишній глава французької військової місії при ООН генерал Домінік Трінкван.

До слова, Україна отримає від Німеччини не лише шосту установку IRIS-T. А й гвинтокрили Sea King та інше озброєння. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

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Теги: Анналена Бербок військові Європа Україна озброєння Олаф Шольц Німеччина

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