Україна контролює близько 1000 кв. км території Росії – Сирський

За словами головнокомандувача, бої точаться практично по всьому фронту

Олександр Сирський: «Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області»

Українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки верховного головнокомандувача.

«Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ», – зазначив Сирський.

За його словами, угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою – під контролем ЗСУ.

У відповідь на таку доповідь президент України Володимир Зеленський попросив генерала подякувати українським захисникам за стійкість і сміливість.

Нагадаємо, керівництво Курщини заявило, що ворожа армія втратила контроль над 28 населеними пунктами області. Насправді їх кількість значно більша. Про це повідомляє DeepState.

За підрахунками аналітиків, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів

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