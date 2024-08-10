У Росії в трьох областях запроваджено режим контртерористичної операції

Москва пояснює заходи підвищенням «загрози» з боку України

Російська влада оголосила про запровадження режиму контртерористичної операції у Брянській області, що межує з Україною. Це рішення ухвалено у зв'язку з нібито підвищенням рівня «диверсійно-терористичних загроз з боку України». Пізніше стало відомо, що КТО увели у Курській області. Про це повідомляє Національний антитерористичний комітет РФ та губернатор Курської області Олексій Смирнов.

«За рішенням Національного антитерористичного комітету у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України в Курській області запроваджено режим КТО», – йдеться у публікації курського губернатора в Telegram о 00:40.

Пізніше у російській НАК заявив, що режим КТО запроваджується і в Бєлгородській області.

Запровадження режиму КТО дозволяє розширені повноваження, включаючи обмеження на пересування та комунікації, посилений контроль на дорогах та можливість проведення обшуків без санкції суду.

Режим КТО набув чинності з 23:00 9 серпня. Відповідні силові структури та органи влади області повідомлені про це рішення.

Нагадаємо, нещодавно росіяни скаржилися на атаку дронів у Брянській області.