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Путін нервує недаремно? Як російські пропагандисти реагують на події в Курській області

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Путін нервує недаремно? Як російські пропагандисти реагують на події в Курській області
Суджа, Курська область, РФ
фото: російські ЗМі

Як підмітив журналіст Олександр Невзоров, кремлівські пропагандисти налякані ситуацією у Курській області

У Курській області третій день тривають бої після «прориву» кордону. Російські пропагандисти, невдоволені бездіяльністю вищого керівництва країни, почали вказувати на недоліки влади та говорити про «нерівність сил» із ЗСУ. 

Реакція Путіна на події у Курській області

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін майже добу мовчав про події у Курській області.  Згодом на засіданні уряду він прокоментував начебто обстріл Курської області зі сторони України, назвавши це «провокацією» та заявив, що проведе зустріч із силовиками щодо подій у регіоні.

На відео Путін помітно нервував і не пообіцяв росіянам нічого, що б їх заспокоїло чи відповіло на їхні питання щодо ситуації у регіоні, де розпочалися бойові дії. 

Російським пропагандистам страшно

Як відмітив російський журналіст Олександр Невзоров, кремлівські пропагандисти налякані ситуацією у Курській області. «Примітно, – пише він, – що в Курській області, на захист залучені загони ополченців, а втрати перших днів операції величезні – «співставні з втратами воєн минулих століть».

Російській армії не вистачає людей для захисту власної території?

Так, російський пропагандист, військовий кореспондент Юрій Котенок визнає, що армія Росії перебуває у «складному становищі». Пропагандист не розуміє, як російська армія має вести повноцінні загальновійськові бойові дії, тим більше наступального характеру, в умовах чисельної переваги супротивника.

Котенок каже, що російській армії не вистачає людей. «На папері вони ніби є, а насправді їх немає. У результаті ми змушені наступати на сили, які перевершують нас за особовим складом приблизно один до трьох. Але закони війни так не працюють. І це може обернутися, самі розумієте чим. При цьому оголошено, що мобілізації до РФ не буде. Поки що не буде», – пише пропагандист.

Котенок задається питанням: чому російська влада не оголошує війну, якщо є «пряме вторгнення на територію РФ».

Пропагандист обурюється тим фактом, що у Курській області досі не оголосили навіть проведення контртерористичної операції, у той час як на Кавказі три терористи зберуться в будинку – одразу оголошується КТО.

За словами пропагандистів, представники МЗС РФ на весь світ заявляють про тероризм у боку ЗСУ, але контртерор у Росії оголошувати не поспішають. «Якщо слова розходяться зі справою, це неминуче впадає у вічі і напрошується висновки», – підсумовує пропагандист.

За останньою інформацією від пропагандиста Котенка, українські військові почали зводити фортифікаційні споруди у Курській області.  

Котенок заявляє, що українські військові починають зводити фортифікаційні спроруди у Курські області
Котенок заявляє, що українські військові починають зводити фортифікаційні спроруди у Курські області
фото: скриншот допису військкора Котенка

У будь-якій ситуації у росіян завжди винні США

Російський журналіст-пропагандист Максим Шевченко назвав подій у Курській області «американською відповіддю на інформацію про російських військових радників у Ємені».

За словами пропагандиста, метою операції у Курській області є переведення уваги з Близького Сходу, де «під ударами хуситів опинилися американські кораблі, а Хезболла ясно показала, як може позбавити Ізраїль найважливішої промислової інфраструктури». За словами пропагандиста, «США не можуть захистити Ізраїль. І щоб про це всі трохи забули – увага переключилася на Курську область».

Шевченко назвав подій у Курській області «американською відповіддю на інформацію про російських військових радників у Ємені».
Шевченко назвав подій у Курській області «американською відповіддю на інформацію про російських військових радників у Ємені».
фото: скриншот допису пропагандиста Максима Шевченка

Уроки Херсона та Ізюма швидко вивітрилися з пам'яті окупантів

«Коли ми досягли перелому в ході бойових дій і відчули себе впевненіше, я почав переживати, як би наша впевненість не переросла в заспокоєність. Я звернув вашу увагу на те, що на дорогах не стало видно довгомірів з бетонними пірамідками... Якось швидко зникають із соціальної пам'яті уроки Херсона чи Ізюма – така властивість цієї пам'яті: не пам'ятати того, що пам'ятати неприємно. Але якщо потурати цій пам'яті – життя підкине нагадування», – відреагував на події у Курській області український колаборант, колишній працівник СБУ, проросійський політичний та військовий діяч, один із лідерів терористичного угруповання «ДНР» Олександр Ходаковський. 

Ходаковський вважає, що російські військові зарано відмовилися від довгомірів з бетонними пірамідками
Ходаковський вважає, що російські військові зарано відмовилися від довгомірів з бетонними пірамідками
фото: скриншот допису Олександра Ходаковського

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о 8 ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину поставок «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Нагадаємо, російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

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Теги: росія втрати пропагандист влада журналіст Україна Міноборони РФ тероризм путін армія Міноборони Олександр Невзоров

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