Головна Світ Політика
search button user button menu button

Санкції проти Білорусі скоротять можливості РФ – глава МЗС Естонії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Санкції проти Білорусі скоротять можливості РФ – глава МЗС Естонії
Додаткові санкції проти Білорусі краще прив'язані до обмежувальних заходів щодо Росії
фото з відкритих джерел

Обхід західних обмежень для Росії став більш складним

Обмеження, які Євросоюз запровадив проти Білорусі, вплинуть на можливості Росії обходити санкції та отримувати товари для війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Postimees.

За його словами, після того, як сьогодні, 1 липня, набули чинності санкції проти Білорусі, обхід західних обмежень для Росії став більш складним.

Глава МЗС Естонії пояснив, що додаткові санкції проти Білорусі краще, ніж раніше, прив'язані до обмежувальних заходів щодо Росії.

«Тим самим скорочуються можливості РФ за допомогою Білорусі отримувати доступ до низки товарів, які потрібні Росії на полі бою в агресії проти України», – зазначив Цахкна.

Глава МЗС визнав, що, хоча ЄС запровадив проти РФ широкі санкції, через Білорусь Москва все ж отримувала необхідні для війни матеріали. Однак нові обмеження це суттєво ускладнюють.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, через участь країни у війні Росії проти України.

Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного/передового призначення, а також запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Білорусі. Подальші обмеження також вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші.

До слова, Рада ЄС продовжила ще на рік, до 28 лютого 2025 року, обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом у Мінську війни РФ проти України. 

Читайте також:

Теги: Білорусь Москва експорт санкції обмеження росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тактика війни на виснаження: від стратегій до реальності на передовій
Війна на виснаження: наслідки для України та Росії
20 червня, 21:15
Лідери G7 збираються на саміт 13-15 червня в Італії
Лідери G7 готують суворе попередження китайським банкам за зв'язки із РФ
10 червня, 09:23
У Харкові завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому п’ятиповерховому будинку
Скільки ударів по Україні РФ завдала за тиждень: Зеленський шокував цифрою
2 червня, 17:50
Московська біржа 13 червня припинила торги доларом та євро
Рубль на межі обвалу: які наслідки матимуть санкції проти Московської біржі
13 червня, 10:39
Володимир Путін раніше заявляв, що його доньки не займаються політикою і живуть звичайним життям
Путін перестав ховати доньок – що про них відомо
9 червня, 15:38
«Справа Василя Стуса»
Справа Стуса: чи залишилося щось засекреченим? Архів СБУ дав відповідь
11 червня, 03:53
Росія буцімто готова «хоч завтра» сісти за стіл переговорів із Україною, але за умови, що ЗСУ повністю вийдуть із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей
«Будуть більш жорсткі умови»: Росія знову залякує Україну «мирною» угодою
17 червня, 12:27
Російські війська підтримують високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки
Аналітики розкрили, про що свідчить активізація наступу росіян на Донеччині
23 червня, 06:00
І Трамп, і Байден розкритикували одне одного, і неодноразово згадали про війну в Україні
Скільки разів Трамп та Байден згадали Путіна у дебатах: статистика
28 червня, 09:42

Політика

Санкції проти Білорусі скоротять можливості РФ – глава МЗС Естонії
Санкції проти Білорусі скоротять можливості РФ – глава МЗС Естонії
Демократи закликали Пентагон тренувати більше українських пілотів на F-16
Демократи закликали Пентагон тренувати більше українських пілотів на F-16
Росія вирішила «налякати» прем’єр-міністра Канади, який пообіцяв Зеленському оборонну підтримку
Росія вирішила «налякати» прем’єр-міністра Канади, який пообіцяв Зеленському оборонну підтримку
Молдова розпочала військові навчання за участі резервістів
Молдова розпочала військові навчання за участі резервістів
Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа
Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа
Експосол США назвав чотирьох членів команди Трампа, які формують його точку зору щодо України
Експосол США назвав чотирьох членів команди Трампа, які формують його точку зору щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
9817
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
9486
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6556
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
5628
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
5394
Китай випробував винищувач-невидимку із відокремлюваними дронами

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua