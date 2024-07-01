Санкції проти Білорусі скоротять можливості РФ – глава МЗС Естонії

Додаткові санкції проти Білорусі краще прив'язані до обмежувальних заходів щодо Росії

Обхід західних обмежень для Росії став більш складним

Обмеження, які Євросоюз запровадив проти Білорусі, вплинуть на можливості Росії обходити санкції та отримувати товари для війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Postimees.

За його словами, після того, як сьогодні, 1 липня, набули чинності санкції проти Білорусі, обхід західних обмежень для Росії став більш складним.

Глава МЗС Естонії пояснив, що додаткові санкції проти Білорусі краще, ніж раніше, прив'язані до обмежувальних заходів щодо Росії.

«Тим самим скорочуються можливості РФ за допомогою Білорусі отримувати доступ до низки товарів, які потрібні Росії на полі бою в агресії проти України», – зазначив Цахкна.

Глава МЗС визнав, що, хоча ЄС запровадив проти РФ широкі санкції, через Білорусь Москва все ж отримувала необхідні для війни матеріали. Однак нові обмеження це суттєво ускладнюють.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, через участь країни у війні Росії проти України.

Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного/передового призначення, а також запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Білорусі. Подальші обмеження також вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші.

До слова, Рада ЄС продовжила ще на рік, до 28 лютого 2025 року, обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом у Мінську війни РФ проти України.