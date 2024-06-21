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Що поляки думають про біженців: неочікувані результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Що поляки думають про біженців: неочікувані результати опитування
Третина поляків згодні з прийомом біженців лише двох країн
фото: Agencja Wyborcza

80% поляків не заперечують проти того, щоб біженці працювали в сфері торгівлі, послуг або в лікарнях

Результати нового опитування громадян Польщі Opinia24 для Gazeta Wyborcza демонструють доволі різне ставлення поляків до біженців. Так, майже половина опитаних мешканців країни, 46%, схвалює те, що Польща приймає біженців,  а 35% - підтримують за умови, що це мають бути громадяни сусідніх країн, України чи Білорусі. 

Лише 14% респондентів готові бачити в Польщі біженців з будь-якої точки світу. Серед тих, хто відкритий до ідеї, аби Польща надавала притулок людям з усього світу,32% – це мешканці великих міст.

Незважаючи на певний скепсис щодо біженців, 80% поляків не заперечують проти того, щоб ці люди працювали в сфері торгівлі, послуг або в лікарнях. У повсякденному житті поляки охочіше сприймають біженця як сусіда (75%) чи члена родини (64%), ніж як місцевого політика (35% кажуть «так», а 58% кажуть «ні»).

Цікаво, що 59% опитаних поляків підтримують застосування загороджувальних заходів на польсько-білоруському кордоні.  Опитування проводилося 4-5 червня методом комп'ютерного та телефонного інтерв'ю.

Нагадаємо, у Польщі збільшилася кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Про це свідчать дані опитування UW та AEH «Соціальне сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держави». Згідно з результатами дослідження, спостерігається падіння прихильності поляків до усіх питань, пов’язаних з українцями, окрім навчання для дітей у школах. Так, можливість українських дітей ходити до школи у Польщі підтримують 82% респондентів.

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Теги: Білорусь соцопитування Польща соціум українці кордон біженці

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