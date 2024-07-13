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Білорусь готує провокації на кордоні, аби показати Китаю свою силу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Білорусь готує провокації на кордоні, аби показати Китаю свою силу
З 8 по 19 липня на території республіки Білорусь проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій
колаж: ЦНС

Білорусь планує вдатися до провокацій, щоб показати китайським колегам свої можливості

Білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною. Такі відомості отримав Центр національного спротиву.

«Вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості. З 8 по 19 липня на території республіки Білорусь проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій ЗС РБ та військовослужбовців Народно-визвольної армії КНР. Навчання мають статус «антитерористичних»», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні навчань та прибуття китайських підрозділів до Білорусі, заступник начальника генерального штабу Володимир Купріянюк заявив про загрозу підготовки та проведення на території білорусі збройних провокацій «в умовах нарощування присутності підрозділів спеціального призначення, найманців і різноманітних добровольчих формувань у прикордонних районах».

«Відповідно, в планах у білоруських силовиків «успішно присікти збройні провокації» вздовж українсько-білоруського кордону, після чого буде здійснена спроба звинуватити Україну», – зазначає ЦНС.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін у вівторок, 2 липня, прибув із візитом до Казахстану. Політик взяв участь у засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Уранці 3 липня російський диктатор Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва.

До того ж учасники Шанхайської організації співробітництва (ШОС) на саміті в Астані в четвер, 4 липня, підписали документ, згідно з яким Білорусь стала повноправним учасником організації.

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Теги: військові навчання Білорусь Китай

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