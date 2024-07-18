Через спеку в Сербії вперше в історії висохло озеро

Через спеку у Сербії в північній провінції Воєводина вперше в історії пересохло солоне озеро Русанда

Балкани, як і більша частина Європи, продовжують потерпати від тривалої спеки, що спричинила лісові пожежі. Унаслідок спеки вперше пересохло сербське озеро. Про це пише Reuters.

На Балканах цього тижня температура різко стала вищою, а в більшості країн регіону, зокрема в Хорватії, Північній Македонії та Чорногорії очікують на температуру близько 39°C.

Місцеві жителі зазначають, що через спеку у Сербії в північній провінції Воєводина вперше в історії пересохло солоне озеро Русанда, яке містить лікувальні грязі.

фото: Reuters

У середу Інститут громадського здоров'я Сербії оголосив про небезпечні умови в 10 муніципалітетах. Днем раніше в столиці Сербії Белграді було зафіксовано найспекотніше за всю історію міста 16 липня з температурою 38,4°C.

Нагадаємо, у Греції сьогодні обмежили допуск туристів до туристичного об'єкта Акрополь через екстремальну спеку. Це рішення ухвалили, щоб захистити від надмірної спеки як працівників, так і відвідувачів туристичного об'єкта.

До слова, через рекордну спеку у Туреччині туристи вдень не можуть залишити свої готелі. У результаті супутній туристичний бізнес і магазини, орієнтовані на туристів з різних країн, втрачають гроші. Втім, готельєри і міністр культури і туризму Мехмед Ерсой знайшли, як розважити мандрівників і виступили із ініціативою нічного відвідування музеїв.