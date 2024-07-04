Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
Під час вибуху акумулятора у житловому комплексі під Києвом вщент вигоріла квартира
фото: Національна поліція України

Представник ДСНС перелічив головні правила користування генераторами та зарядними станціями

Останнім часом зростає кількість пожеж, причиною яких стали зарядні станції та паливні генератори. Універсального пояснення на всі ці випадки загорань немає, але найчастіше люди неправильно заправляють, розташовують генератори, а також використовують продукцію, зібрану в кустарний спосіб. Про це «Главкому» розповів речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров.

За його словами, в першу чергу важливо дотримуватися інструкції виробника генератора: «Практика показує, що якщо ці інструкції хоч раз прочитати і їх дотримуватися, то шансів на виникнення надзвичайної ситуації стає набагато менше. Але багато хто ігнорує інструкцію і починає з неправильного розміщення пристрою, а завершує неправильним підключенням». Петров зауважує, що не всі пристрої розраховані на одночасне живлення різних приладів, тому на це теж варто звертати увагу.

«Також узимку у нас горіли балкони, бо люди розміщували на них паливні генератори. Чомусь думали, що якщо розмістити паливний генератор не в квартирі, бо це заборонено, а на балконі, це буде безпечно. Але це не так, тому що відстань від балкона до вашої квартири є мінімальною і ніщо не захищає вас від пожежі, яка трапиться на балконі», – пояснює речник Головного управління ДСНС у місті.

Також Петров додав, що багато прикрих випадків трапляється через те, що люди використовують неоригінальну продукцію, яка не відповідає всім нормам і на яку немає відповідних паспортів. Речник порадив обирати продукцію, яка продається в ліцензованих точках продажу. 

Нагадаємо, ДСНС уже фіксує пожежі, які сталися внаслідок вибуху генератора. Так, 23 червня на Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнула літієва батарея інвертора, внаслідок чого квартира вигоріла вщент.

До слова, у розмові з «Главком» бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибухають зарядні станції в квартирах.

Раніше стало відомо, що Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС. Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. 

Читайте також:

Теги: пожежа українці рятувальники Україна квартира евакуація правила генератор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни планують прорив на Покровському напрямку
Огляд бойових дій. Що готує противник на Покровському напрямку?
18 червня, 14:02
Що чекати від майбутніх переговорів між Україною та Росією?
Чи є шанси залучити Росію до переговорів?
17 червня, 14:26
Світ обирає рух до миру: висновки з саміту у Швейцарії
Глобальний саміт не дозволив Путіну навʼязати свій мир
20 червня, 10:45
Згідно з новим законом, для обіймання деяких посад потрібно володіти англійською мовою
Чи звільнятимуть держслужбовців без знання англійської? Нардепка дала відповідь
5 червня, 06:30
Евакуація відбувається через те, що окупанти наблизилися до міста Торецьк
На Донеччині влада примусово евакуйовуватиме населення Торецька
24 червня, 19:51
Ставлення до війни в Україні у чехів залишається неоднозначним
Лише третина громадян Чехії готові захищати країну зі зброєю у руках: дані опитування
21 червня, 10:18
Радники представили свою стратегію Трампу, і колишній президент відповів схвально
Радники Трампа представили план припинення війни РФ в Україні – Reuters
25 червня, 13:15
Послаблення валютних обмежень від НБУ із лімітом 4 млн дол на рік не дає абсолютно нічого для великих гравців
Без валютних пом’якшень від НБУ корпоративний сектор України очікує хвиля дефолтів – «Метінвест»
2 липня, 16:11
Окупанти вдарили ракетою по Дніпру 28 червня
Ракетний удар по Дніпру 28 червня: рятувально-пошукова операція триватиме й цієї ночі
29 червня, 22:00

Девайси

Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
Зброя майбутнього: Україна розпочинає еру роботів-убивць – NYT
Зброя майбутнього: Україна розпочинає еру роботів-убивць – NYT
Кібератака РФ на Microsoft: компанія повідомила держустанови США про витік даних – ЗМІ
Кібератака РФ на Microsoft: компанія повідомила держустанови США про витік даних – ЗМІ
Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру?
Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру?
У Південній Кореї робот вчинив самогубство через рік роботи в мерії
У Південній Кореї робот вчинив самогубство через рік роботи в мерії
Китай випробував винищувач-невидимку із відокремлюваними дронами
Китай випробував винищувач-невидимку із відокремлюваними дронами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
16K
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
15K
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
11K
МЗС Росії висилає румунського посла
8709
Онлайн карта бойових дій в Україні на 04.07.2024: ситуація на фронті
6077
У Києві пролунали вибухи

Новини

Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких київських посадовців втекли за кордон від мобілізації за допомогою дітей-сиріт
Вчора, 22:54
Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Вчора, 21:07
Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 
Вчора, 20:16
Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України
Вчора, 19:26
Саміт НАТО у Вашингтоні. Американський дипломат прогнозує кілька новин для України: гарні і не дуже
Вчора, 19:22

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua