Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку

Представник ДСНС перелічив головні правила користування генераторами та зарядними станціями

Останнім часом зростає кількість пожеж, причиною яких стали зарядні станції та паливні генератори. Універсального пояснення на всі ці випадки загорань немає, але найчастіше люди неправильно заправляють, розташовують генератори, а також використовують продукцію, зібрану в кустарний спосіб. Про це «Главкому» розповів речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров.

За його словами, в першу чергу важливо дотримуватися інструкції виробника генератора: «Практика показує, що якщо ці інструкції хоч раз прочитати і їх дотримуватися, то шансів на виникнення надзвичайної ситуації стає набагато менше. Але багато хто ігнорує інструкцію і починає з неправильного розміщення пристрою, а завершує неправильним підключенням». Петров зауважує, що не всі пристрої розраховані на одночасне живлення різних приладів, тому на це теж варто звертати увагу.

«Також узимку у нас горіли балкони, бо люди розміщували на них паливні генератори. Чомусь думали, що якщо розмістити паливний генератор не в квартирі, бо це заборонено, а на балконі, це буде безпечно. Але це не так, тому що відстань від балкона до вашої квартири є мінімальною і ніщо не захищає вас від пожежі, яка трапиться на балконі», – пояснює речник Головного управління ДСНС у місті.

Також Петров додав, що багато прикрих випадків трапляється через те, що люди використовують неоригінальну продукцію, яка не відповідає всім нормам і на яку немає відповідних паспортів. Речник порадив обирати продукцію, яка продається в ліцензованих точках продажу.

Нагадаємо, ДСНС уже фіксує пожежі, які сталися внаслідок вибуху генератора. Так, 23 червня на Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнула літієва батарея інвертора, внаслідок чого квартира вигоріла вщент.

До слова, у розмові з «Главком» бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибухають зарядні станції в квартирах.

Раніше стало відомо, що Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС. Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації.