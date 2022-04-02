Молдова виділяє підсанкційній компанії РФ 13 млн євро на оновлення енергоблоків

Компанія «Силовые машины», з якою вирішив співпрацювати уряд Молдови, вже давно перебуває під санкціями ЄС

Раніше Майя Санду зазначила, що Молдова не підтримає санкції проти Росії

Уряд Кишинева виділить 13 мільйонів євро російській компанії «Силовые машины» для відновлення двох енергетичних блоків Termoelectrica. Договір щодо цього буде підписано днями, повідомив молдовський журналіст Алекс Козер у своїй передачі «Post Scriptum».

Журналіст підкреслив, що російська компанія «Силовые машины», з якою саме зараз вирішив співпрацювати уряд Молдови, вже давно перебуває під санкціями Європейського Союзу, США та Канади з моменту вторгнення Росії в Україну в 2014 році, анексії Криму та створення сепаратистських анклавів «ДНР» та «ЛНР».

Більше того, власник російської компанії Олексій Мордашов із статками понад 17 мільярдів доларів сьогодні також входить до числа олігархів, що опинилися під санкціями після повномасштабного вторгнення Росії в і Україну 24 лютого.

«Отже, у нас компанія, що під санкціями ще після першого вторгнення, її власник – під санкціям… А Молдова через кілька тижнів готова надати цим компаніям 13 мільйонів євро. Панове правителі, як ви будете виглядати в очах Зеленського, Шмигаля чи будь-якого пересічного громадянина України, який сьогодні зі зброєю у руках опосередковано захищає і вас? Поки цивілізований світ, Європейський Союз, санкціонує ці компанії, ми їх фінансуємо. Опосередковано ми фінансуємо війну», – написав журналіст.

Як повідомляв «Главком», Майя Санду зазначила, що Молдова не підтримає санкції проти Росії і залишатиметься «нейтральною».

Нагадаємо, у Придністров'ї миротворці носять шеврони зі знаком «Z» (фото).

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