Міністр енергетики США звинуватив Україну та Байдена у високих цінах на дизель

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що українські удари по НПЗ РФ стали головним фактором цін на дизель

Кріс Райт назвав удари по російських НПЗ найбільшим окремим чинником рекордного подорожчання пального у США

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах стали одним із головних чинників рекордного подорожчання дизельного пального у Сполучених Штатах. Водночас частину відповідальності він поклав на енергетичну політику адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Райта телеканалу CNN.

За словами американського міністра, на вартість дизельного пального вплинуло одразу кілька факторів, однак найбільшим із них він назвав пошкодження російської нафтопереробної інфраструктури внаслідок українських атак.

«На дизель вплинуло багато факторів, але найбільшим окремим чинником стало знищення Україною російських нафтопереробних заводів», – заявив Райт.

Міністр пояснив, що протягом останніх десятиліть Росія була значним експортером дизельного пального. Однак після пошкодження низки НПЗ Москва припинила його експорт. Одночасно Китай суттєво скоротив постачання дизеля на зовнішні ринки. У результаті, за словами Райта, світовий ринок нафтопереробки став значно дефіцитнішим.

Райт також звернув увагу на проблеми Росії з бензином. За його словами, країна, яка історично була нетто-експортером цього виду пального, тепер сама змушена його імпортувати.

Окремо очільник американського Міненерго звинуватив у ситуації на внутрішньому ринку попередню адміністрацію США та політику Демократичної партії. Він заявив, що за президентства Джо Байдена у Сполучених Штатах закрили понад десяток нафтопереробних заводів.

Райт також згадав Каліфорнію, де, за його словами, за останні 12 місяців припинили роботу два великі НПЗ. Міністр заявив, що адміністрація Дональда Трампа обрала протилежний підхід та працює з американськими нафтопереробниками над збільшенням потужностей.

Ціни на дизельне пальне у США останніми днями досягли історичного максимуму. На початку вересня середня вартість перевищила $5,8 за галон, побивши попередній рекорд 2022 року. Серед причин подорожчання експерти також назвали перебої з глобальними поставками через війну США з Іраном, скорочення російського експорту нафтопродуктів та дефіцит нафтопереробних потужностей.

Водночас Райт визнав, що швидкого повернення цін до попередніх рівнів може не відбутися. Американська влада розраховує наростити пропозицію пального, зокрема завдяки збільшенню виробництва на американських НПЗ.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент також пов'язав нинішній енергетичний шок із війною та українськими ударами по російських енергетичних і нафтопереробних об'єктах. Він заявив, що атаки на російську інфраструктуру разом із конфліктом навколо Ірану створили додатковий тиск на світові ціни на пальне.

До слова, вранці 7 вересня у російській Пермі пролунали вибухи, а місцеві жителі повідомили про проліт безпілотників. Під атакою опинився нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».