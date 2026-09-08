Енгельс під атакою: у Саратові пролунали вибухи

В Енгельсі розташований однойменний військовий аеродром «Енгельс-2» – одна з основних баз стратегічної авіації Росії

Місцеві жителі повідомляють про роботу російської протиповітряної оборони

У Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

Новою деталлю стало повідомлення про атаку на Саратовський нафтопереробний завод. Інформацію про цю ціль поширив канал Supernova+. На момент підготовки матеріалу незалежного підтвердження характеру пошкоджень підприємства не було.

Саратовський НПЗ належить до великих нафтопереробних підприємств Росії. Завод виробляє, зокрема, авіаційне та дизельне пальне, а також мастильні матеріали. 2 серпня Головне управління розвідки Міноборони України заявляло про ураження основних установок переробки нафти на підприємстві.

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Чим важливий аеродром «Енгельс-2»

Ще однією важливою ціллю атаки є район Енгельса. Тут розташований військовий аеродром «Енгельс-2» – одна з основних баз стратегічної авіації Росії.

На аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. Росія використовує літаки цього типу для запуску крилатих ракет по території України. За даними попередніх повідомлень «Главкома», військовий об'єкт розташований приблизно за 600 км від українського кордону.

Аеродром має дві бетонні злітно-посадкові смуги завдовжки близько 3,5 км кожна. Його розташування неподалік Саратова робить одночасну атаку на військовий об'єкт і промислову інфраструктуру регіону важливою деталлю нинішньої ночі.

Про атаку на «Енгельс-2» повідомлялося і раніше. 16 липня безпілотники вже уражали територію військового аеродрому. Тоді українські офіційні джерела повідомляли про знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-95.

28 серпня «Главком» також повідомляв про атаку безпілотників на військовий аеродром в Енгельсі. Тоді місцеві жителі заявляли про вибухи та роботу російської ППО.

Станом на момент підготовки цієї публікації атака в Саратовській області триває. Офіційних повідомлень російської влади про характер пошкоджень Саратовського НПЗ або військового аеродрому «Енгельс-2» наразі немає.

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Нагадаємо, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.