Можливе розірвання ядерної угоди: Іран обіцяє відповісти так, що США пошкодують

Президент Ірану заявив, що його країна готова до будь-якого рішення Трампа

Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що США «пошкодують про вихід з ядерної угоди 2015 року» і що «його країна підготувала плани реагування на будь-яке рішення президента США Дональда Трампа щодо цієї знакової угоди». «У нас є плани протистояти будь-якому рішенню Трампа з ядерної угоди», – сказав Роугані



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Президент Ірану заявив, що його країна готова до будь-якого рішення Трампа

Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що США «пошкодують про вихід з ядерної угоди 2015 року» і що «його країна підготувала плани реагування на будь-яке рішення президента США Дональда Трампа щодо цієї знакової угоди».

«У нас є плани протистояти будь-якому рішенню Трампа з ядерної угоди», – сказав Роугані в своєму виступі 6 травня, яке транслювалося в прямому ефірі державного телебачення.

«Якщо Америка вийде з ядерної угоди, то незабаром це спричинить за собою історичне каяття», – додав він.

Роугані не уточнив, як відповість Іран, якщо США відмовляться від угоди. Разом з тим, він повідомив, що віддав «необхідні накази», зокрема Іранській організації з атомної енергії, в очікуванні рішення Трампа.

Трамп неодноразово погрожував вивести Сполучені Штати з ядерної угоди з Іраном, якщо європейські союзники не усунуть «страшні недоліки» цієї угоди до 12 травня.

За умовами досягнутої в 2015 році шістьма світовими державами та Іраном угоди в обмін на контроль за ядерною діяльністю Ірану міжнародна спільнота скасувала більшість санкцій щодо Тегерана. Однак Трамп вважає, що умови угоди не є достатньо суворими.

Джерело: Радіо Свобода