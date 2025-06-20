Естонія розпочала спорудження Балтійської оборонної лінії

Цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано €4,4 млн

Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії в південно-східній Естонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Наразі на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, і до кінця року планують спорудження 28 бункерів і десятки складських майданчиків. Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. Протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами.

«Рів завширшки чотири метри і глибиною три метри», – повідомив командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв.

Зазначається, що цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано €4,4 млн. Протитанкові рови споруджуються вздовж кордону згідно з аналізом і потребами Сил оборони. У мирний час вони залишаться частиною прикордонної інфраструктури та сприятимуть охороні кордону.

Рови копають як на державній, так і на приватній чи муніципальній землі. У разі останніх, держава планує або викупити землі, або взяти їх в оренду чи обміняти на землю в іншому місці.

Нагадаємо, Естонія є однією з найбільш імовірних цілей для наступної загарбницької війни Росії, тому що для цього росіяни мають кілька зручних передумов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Economist.

Як повідомлялося, Естонія хоче створити в прикордонному з Росією місті Нарві військову базу, де розмістять близько 200-250 естонських військових і підрозділи союзників.