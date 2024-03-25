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На електростанції в Ростовській області виникла пожежа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На електростанції в Ростовській області виникла пожежа
Новочеркаська державна районна електростанція – друга за потужністю електростанція у Ростовській області
фото з відкритих джерел

Велика електростанція на півдні Росії, ймовірно, була атакована дронами

У ніч на 25 березня, в Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської державної районної електростанції. Два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

«Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося займання, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються», – написав Голубєв.

Також губернатор повідомив про автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРЕС. 

Перед цим місцеві мешканці повідомили про звуки польоту приблизно двох десятків дронів над областю. Потім було чутно вибухи в районі Новочеркаської державної районної електростанції, після яких почалася пожежа.

Також повідомляється, що місцями на кілька хвилин вимикалося світло.

Новочеркаська державна районна електростанція – найбільша теплоелектростанція та друга за потужністю після Ростовської АЕС електростанція у Ростовській області.

Нагадаємо, Куйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, зупинив свою роботу. За день до цього його атакували дрони.

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Як повідомлялося, вранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області.

Теги: пожежа вибух росія безпілотник

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