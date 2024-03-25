На електростанції в Ростовській області виникла пожежа

Новочеркаська державна районна електростанція – друга за потужністю електростанція у Ростовській області

Велика електростанція на півдні Росії, ймовірно, була атакована дронами

У ніч на 25 березня, в Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської державної районної електростанції. Два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

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«Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося займання, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються», – написав Голубєв.

Також губернатор повідомив про автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРЕС.

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Перед цим місцеві мешканці повідомили про звуки польоту приблизно двох десятків дронів над областю. Потім було чутно вибухи в районі Новочеркаської державної районної електростанції, після яких почалася пожежа.

Також повідомляється, що місцями на кілька хвилин вимикалося світло.

Новочеркаська державна районна електростанція – найбільша теплоелектростанція та друга за потужністю після Ростовської АЕС електростанція у Ростовській області.

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Нагадаємо, Куйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, зупинив свою роботу. За день до цього його атакували дрони.

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Як повідомлялося, вранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області.