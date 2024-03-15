Розвідка у перший день виборів Путіна спричинила збої в голосуванні – ЗМІ

В онлайн-голосуванні у перший день виборів президента РФ не змогли віддати голос жителі низки регіонів

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спричинили збій в онлайн-голосуванні у перший день «президентських виборів» в Росії. Про це Liga.net підтвердив співрозмовник у Силах оборони.

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Зокрема, росіяни зафіксували збій на державному російському порталі «Госуслуги». Попри те, що розробники вказують на «перебої через велику кількість охочих проголосувати», співрозмовник стверджує, що це робота ГУР.

Росіяни зафіксували збій на державному російському порталі «Госуслуги» фото: Liga.net

За даними російських Telegram-каналів, на сайт з 10:00 за місцевим часом не могли зайти жителі Московської, Тюменської, Новосибірської та інших областей.

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Раніше голова «Ростелекому» Михайло Осеєвський заявив, що Росія нібито веде кібервійну з ГУР МО України, «яке вже протягом тривалого часу намагається зруйнувати всю інфраструктуру, створену для виборів».

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

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До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.