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Китай і РФ обговорили війну в Україні. Пекін зробив висновок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Китай і РФ обговорили війну в Україні. Пекін зробив висновок
Китайський посол відпавився в турне Європою задля врегулювання так званої «української кризи»
фото: picture alliance

Китайський посол провів переговори з заступником міністра закордонних справ Росії

Китай вважає, що в обговренні врегулювання війни в Україні мають узяти участь представники РФ. Про це пише Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін та спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей обговорили війну в Україні і дійшли висновку, що неможливо обговорювати врегулювання війни в Україні без участі Москви.

Зазначається, що китайський посол зустрівся з Галузіним під час свого другого турне до Європи, присвяченого політичному врегулюванню так званої «української кризи». Програма поїздки також включає візити до Польщі, України та Німеччини.

«Відбувся дуже зацікавлений та ґрунтовний обмін думками на тему української кризи. Було заявлено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки», – йдеться в заяві міністерства закордонних справ країни-агресорки РФ.

Нагадаємо, що Туреччина та Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні, які Кремль може використовувати для просування своїх наративів щодо переговорів та війни. 

Як повідомлялося, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ і кілька країн Європи для вирішення військового «конфлікту».

Також Китай закликав Україну та Росію до мирних переговорів.

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Теги: росія війна Китай

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