Китай і РФ обговорили війну в Україні. Пекін зробив висновок

Китайський посол провів переговори з заступником міністра закордонних справ Росії

Китай вважає, що в обговренні врегулювання війни в Україні мають узяти участь представники РФ. Про це пише Reuters.

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Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін та спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей обговорили війну в Україні і дійшли висновку, що неможливо обговорювати врегулювання війни в Україні без участі Москви.

Зазначається, що китайський посол зустрівся з Галузіним під час свого другого турне до Європи, присвяченого політичному врегулюванню так званої «української кризи». Програма поїздки також включає візити до Польщі, України та Німеччини.

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«Відбувся дуже зацікавлений та ґрунтовний обмін думками на тему української кризи. Було заявлено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки», – йдеться в заяві міністерства закордонних справ країни-агресорки РФ.

Нагадаємо, що Туреччина та Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні, які Кремль може використовувати для просування своїх наративів щодо переговорів та війни.

Як повідомлялося, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ і кілька країн Європи для вирішення військового «конфлікту».

Також Китай закликав Україну та Росію до мирних переговорів.