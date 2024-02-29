Послання Путіна до росіян: яке улюблене слово диктатора

Цього року звернення стане частиною передвиборчої кампанії Путіна, як кандидата в президенти

Згадки «свободи» в посланнях скоротилися на 88%

Президент Росії Володимир Путін найчастіше у зверненнях до Федеральних Зборів використовує слова: «Росія», «повинні», «люди» та «держава». Російське видання «Осторожно Media» проаналізувало промови диктатора.

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Так, найбагатослівніша промова в посланні була виголошена у 2018 році. Тоді Путін сказав 12 974 слова. 74 разів – у цій промові прозвучало слово «повинні». Саме воно є улюбленим словом диктатора.

Цікаво, що згадки «свободи» в посланнях скоротилися на 88% – з 18 разів у 2000 році до двох у 2018-му.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін виступить зі щорічним посланням. Звернення стане частиною передвиборчої кампанії Путіна, як кандидата в президенти. Серед тем мають бути «технологічний, науковий, військовий» суверенітет Росії, війна «спеціальна військова операція» проти України, економічний розвиток, демографія, багатодітність тощо.

Минулого року основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною. Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також взявся до нового ядерного шантажу.