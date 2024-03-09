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Україна перехопила ініціативу в Чорному морі – ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна перехопила ініціативу в Чорному морі – ЗСУ
Патрульний корабель «Сергій Котов», який підбили морськими дронами Magura V5
фото з відкритих джерел

Дмитро Плетенчук розповів про бойові дії в акваторії Чорного моря

Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі. Про це заявив речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі «Еспресо».

За словами Плетенчука, нині складно прогнозувати, що очікує Україну в цього року.

Речник наголосив, не слід «списувати» корабельний склад ворога, бо Росія адаптується до нових проблем. Тому планування операцій зі знищення ворожого флоту доводиться проводити більш детально та злагоджено.

«Загалом, можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки з’являється можливість нав’язувати свої умови ведення бойових дій. (нині, – ред.) у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ (Олексія Неїжпапи, – ред.), кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю», – резюмував Плетенчук.

Нагадаємо, партизани із руху «Атеш» виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі Чорноморського флоту РФ. Як повідомляють партизани, окрім ремонту на верфі також виготовляють деталі для кораблів.

Зазначається, що на виявленому об'єкті присутня охорона і відеоспостереження. Територію регулярно відвідують високопоставлені особи.

Повідомляється, що Зеленський присвоїв назву ще одному корвету класу Ada. Згідно з указом Зеленського надалі корвет іменуватимуть – корвет «Гетьман Іван Виговський».

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Теги: росія корабель охорона партизани

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