Україна перехопила ініціативу в Чорному морі – ЗСУ

Дмитро Плетенчук розповів про бойові дії в акваторії Чорного моря

Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі. Про це заявив речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі «Еспресо».

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За словами Плетенчука, нині складно прогнозувати, що очікує Україну в цього року.

Речник наголосив, не слід «списувати» корабельний склад ворога, бо Росія адаптується до нових проблем. Тому планування операцій зі знищення ворожого флоту доводиться проводити більш детально та злагоджено.

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«Загалом, можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки з’являється можливість нав’язувати свої умови ведення бойових дій. (нині, – ред.) у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ (Олексія Неїжпапи, – ред.), кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю», – резюмував Плетенчук.

Нагадаємо, партизани із руху «Атеш» виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі Чорноморського флоту РФ. Як повідомляють партизани, окрім ремонту на верфі також виготовляють деталі для кораблів.

Зазначається, що на виявленому об'єкті присутня охорона і відеоспостереження. Територію регулярно відвідують високопоставлені особи.

Повідомляється, що Зеленський присвоїв назву ще одному корвету класу Ada. Згідно з указом Зеленського надалі корвет іменуватимуть – корвет «Гетьман Іван Виговський».