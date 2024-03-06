На Одещині дрони пошкодили газогін, у Херсоні територію аеропорту: ситуація в регіонах

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ППО збили шість БПЛА типу «Шахед» в межах Хмельницької області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють. Загиблих та травмованих немає.

Черкаська область

Вночі під час повітряної тривоги наші оборонці збили в небі над Звенигородським районом ворожий «шахед». Минулось без потерпілих. Руйнацій інфраструктури від падіння уламків немає.

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Київщина

Вночі повітряна тривога тривала майже дві години. В області працювали сили ППО. За попередньою інформацією – влучань немає, жертви та постраждалі відсутні. Падіння уламків не зафіксовано.

Чернігівщина

За добу – 15 обстрілів (70 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони із мінометів, артилерії, був випадок скидання боєприпасу із дрона.

У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади через мінометний обстріл пошкоджено житловий будинок, магазин. Про втрати серед місцевого населення чи інші пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 47 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Сумська, Есманська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

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Здійснено авіаудар по м.Суми БпЛА типу «Shahed-136/131» (4 БпЛА, які були збиті силами оборони Сумщини).

У результаті падіння уламків пошкоджено окремі помешкання громадян в 11 багатоквартирних будинках та дитячого садка, пошкоджено близько 20 приватних автомобілів. Також внаслідок влучання БпЛА типу «Shahed» зруйновано одноповерхову будівлю медичного закладу (котельню).

За медичною допомогою звернулося семеро осіб, з них одна – дитина. Госпіталізовано одну людину.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 222 вибухи з мінометів, артилерії, РСЗВ, кулеменів, АГС та скидання ВОГ з БПЛА. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу з РСЗВ (10 вибухів) пошкоджено два приватні домоволодіння та газопровід, отримав поранення місцевий мешканець.

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Запорізька область

328 ударів по 6 містах та селах області завдав ворог минулої доби. РФ вгатила сімома авіаснарядами по Малинівці, Гуляйполю та Малій Токмачці, здійснили 21 РСЗВ-обстріл Малинівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також атакували 59 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

241 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

За вчорашній день – п’ять ударів БпЛА і два артобстріли Нікопольщини. Окупанти цілили по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах.

Пошкоджене приватне підприємство, дві оселі й стільки ж господарських споруд. Зачепило газогони, лінію електропередач, гараж, автопричеп, парник. У Криворізькому районі сили ППО збили ракету. Тричі від вечора загарбники атакували Нікопольщину. Пошкоджена лінія електропередач. Опівночі ППО збили над Дніпровським районом безпілотник. Без жертв

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Кислівка, Митрофанівка.

У с. Мартове Чугуївського району відбулась ворожа атака БПЛА, окупанти випустили – безпілотників.

Сталося попадання у недіючу будівлю дитячого садочку; 3 – на відкритій території; 1 БПЛА збили сили ППО. Постраждалих немає.

У с. Синельникове Чугуївського району зафіксовані удари на відкритій території. Інформації щодо потерпілих не надходила.

У с. Першотравневе Ізюмського району ворог здійснив обстріл будівлі закладу освіти - ліцею. Жертв та постраждалих немає.

У с. Курилівка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.

Луганщина

Вогонь по звільнених селах на навколо них ворог не припиняє ані на день. Після нещодавнього артилерійського обстрілу Макіївки – ще один зруйнований будинок. В цьому населеному пункті ще залишаються люди.

В районі Новоєгорівки росіяни активно залучали авіацію – по селу завдано удар. З артилерії та мінометів обстріляна Білогорівка. За добу противник здійснив 141 обстріл (556 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів – 10 населених пунктів: Гірник, Красногорівка, Новогродівка, смт Іллінка, смт Очеретино, с. Рай-Олександрівка, с. Червоне, с. Новомихайлівка, с. Никанорівка, Покровськ. Пошкоджено дев’ять житлових будинків, ЛЕП, шість будівель шахти, два цивільних автомобіля, адміністративна будівля, будівля ліцею, складське приміщення. На Донеччині за добу: один загиблий та один поранений.

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Миколаївщина

Вчора ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора ввечері ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Без постраждалих.

Одещина

Вночі над Одещиною сили ППО збили 18 «шахедів». Уламками дронів в Одеському районі пошкодило газогін та будинки у приватному секторі.

Херсонщина

Минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Садове, Чорнобаївку, Білозерку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Благовіщенське, Широку Балку, Токарівку, Інженерне, Львове та місто Херсон.

Росыяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру та територію парку.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в газопровід, пункт незламності та гаражне приміщення, а також територію аеропорту.

Вчора зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Осколкові поранення отримав літній чоловік, який знаходився у квартирі. Його госпіталізували. Ще одна жінка виявилася заблокованою у власному помешканні. Рятувальники визволили її і передали медикам. Також є руйнування будинків, квартир.

Під обстрілами опинилася центральна частина міста. Через ворожі удари пошкоджено лінії електропередач та приватну автівку. Постраждав 52-річний чоловік. Потерпілого у стані середньої тяжкості «швидка» доставила до лікарні.

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.