До значного скорочення рівня вакцинації на Філіппінах призвело побоювання щодо французької вакцини проти гарячки денге

Заступник міністра охорони здоров'я Філіппін Енріке Домінго заявив, що багато батьків відмовляються вакцинувати дітей від поліомієліту, вітряної віспи та правця. Він повідомив, що рівень вакцинації на Філіппінах в останні роки впав до 60%. Як зазначається, побоювання викликав препарат Dengvaxia, розроблений французькою компанією Sanofi. У 2016-17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Препарат Dengvaxia

До значного скорочення рівня вакцинації на Філіппінах призвело побоювання щодо французької вакцини проти гарячки денге

Заступник міністра охорони здоров'я Філіппін Енріке Домінго заявив, що багато батьків відмовляються вакцинувати дітей від поліомієліту, вітряної віспи та правця. Він повідомив, що рівень вакцинації на Філіппінах в останні роки впав до 60%.

Як зазначається, побоювання викликав препарат Dengvaxia, розроблений французькою компанією Sanofi. У 2016-17 роках на Філіппінах вакцинували препаратом Dengvaxia понад 800 тисяч дітей. Чотирнадцять з них померли. У минулому році вакцинувати препаратом Dengvaxia припинили, оскільки Філіппіни розпочали розслідування причин смерті дітей. Згодом лікарі з організації Doctors for Public Welfare заявили, що клінічний огляд, проведений патологоанатомами Філіппінського госпіталю, встановив, що смерть дітей не була пов'язана з вакциною, повідомляє Daily Inquirer.

Французька компанія і місцеві експерти наголошують, що немає жодних доказів, які б доводили, що хтось помер саме через вакцинацію препаратом. Проте Sanofi минулого року попереджала, що вакцина може погіршувати захворювання у деяких людей, які раніше не хворіли.

На гарячку денге щороку хворіють понад 400 млн людей в усьому світі. Dengvaxia є першою в світі вакциною проти цієї хвороби.

Джерело: ВВС Україна