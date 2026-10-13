Перший виступ речниці Трампа обернувся конфузом (відео)

Дебютний брифінг тривав лише 14 хвилин, а одна з відповідей прессекретарки викликала особливу увагу журналістів

Перший брифінг нової прессекретарки Білого дому Кеті Захарії завершився незручною обмовкою та викликав критику американських ЗМІ. Під час спілкування з журналістами вона випадково назвала свого чоловіка президентом, а сам захід тривав лише 14 хвилин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення The Independent.

Дебютний виступ Захарії привернув увагу американської преси через коротку тривалість брифінгу та обмежену кількість запитань. Більшу частину часу нова речниця присвятила заздалегідь підготовленій промові, у якій позитивно оцінювала діяльність президента США Дональда Трампа.

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На безпосереднє спілкування з журналістами залишилося приблизно п'ять хвилин. За цей час поставити запитання встигли представники лише трьох видань: Breitbart, Fox News та Daily Mail. Після цього Захарія завершила брифінг.

Найбільшу увагу привернула відповідь прессекретарки на запитання про її особисте життя. Один із журналістів поцікавився, як Захарія планує поєднувати роботу в Білому домі з вихованням чотирьох дітей.

Розповідаючи про сімейні обов'язки та підтримку чоловіка, вона випадково назвала його президентом. Помітивши обмовку, речниця поспішила виправитися та спробувала перевести ситуацію на жарт.

Саме цей епізод став одним із найбільш обговорюваних моментів її першого виступу на новій посаді. Водночас Захарія продовжила відповідати на запитання про поєднання професійних і сімейних обов'язків. Інцидент стався під час дебютного брифінгу, коли прессекретарка вперше постала перед журналістами в новому статусі.

Дебют нової прессекретарки Білого дому викликав критичні публікації в американських медіа. Зокрема, The Independent охарактеризувало перший виступ Захарії як катастрофічний. Видання звернуло увагу на перебіг брифінгу та незручні моменти під час спілкування з журналістами.

New York Post відзначило нервозність нової речниці, яка проявилася під час її першої появи перед представниками преси. Критично про виступ також написало The Daily Beast.

Попри критичну реакцію частини американської преси, президент США Дональд Трамп залишився задоволений першим виступом Кеті Захарії. Він позитивно оцінив проведений брифінг та назвав його чудовим.

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт оголосила про відставку. Наприкінці серпня 2026 року вона мала залишити посаду та перейти на роботу зовнішньою радницею президента США Дональда Трампа.

За словами американського президента, таке рішення було пов'язане з бажанням Левітт приділяти більше часу родині та вихованню дітей. Трамп підтримав її рішення та високо оцінив роботу на посаді речниці Білого дому.