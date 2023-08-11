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У Грузії покарали українку за непокору поліції (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Грузії покарали українку за непокору поліції (відео)
Міський суд Батумі оштрафував українку на майже 28 тис. грн
фото з відкритих джерел

Суд Батумі звинувачує українку в побитті поліцейських та в розмахуванні перед ними руками

У Грузії міський суд Батумі зняв із громадянки України Марини Чобанян звинувачення у дрібному хуліганстві під час акції проти «корабля з російськими туристами» у порту 31 липня. При цьому суд визнав її винуватою у непокорі поліції та оштрафував на 2000 ларі (приблизно 28 тисяч гривень – «Главком»). Про це пише місцеве видання NGnewsgeorgia.

Дівчина заявляла в суді, що безпідставне затримання сталося настільки агресивно і раптово, що вона в перші секунди не зрозуміла, що відбувається та інстинктивно почала відмахуватися руками. Однак суд не взяв до уваги її аргументів, вказавши, що вона не мала права бити поліцейських та махати перед ними руками.

Українка заявила, що подаватиме апеляцію на таке рішення суддів.

«Я подаватиму апеляцію. Мене звинуватили у непокорі «законній вимозі» поліції, яка не змогла довести підстав для своїх дій. Суд, знявши звинувачення у дрібному хуліганстві, сам підтвердив, що підстав для затримання не було, тоді в чому полягає «законна вимога»?», – заявила Чобанян під час засідання суду.

Нагадаємо, 27 липня до грузинського міста Батумі прибув круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи. Деякі з росіян заявили, що «Росія звільнила Абхазію від грузинів» і що вони «були на території Абхазії». Це викликало обурення у громадян Грузії, адже це порушує закон Грузії про окуповані території. Відомо, що лайнер прибув до Батумі із Сочі.

Зокрема, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією прибуття російського лайнера до порту Батумі й підтримала протестувальників.

До слова, 31 липня протести продовжилися. Було затримано дев'ять людей, серед них українка Марина Чобанян.

Теги: суд Грузія штраф поліція українка

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