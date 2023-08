В Ірані сталася стрілянина в мечеті: є загиблі та поранені (відео)

Учора, 13 серпня, у мечеті в місті Шираз, що на півдні Ірану, сталася стрілянина. Щонайменше четверо людей загинули, ще семеро – отримали поранення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державне інформаційне агентство Ісламської Республіки, а також агентство Tasnim.

Зазначається, що напад на мечеть Шах-Чераг скоїли двоє терористів. Відповідальність за теракт узяли на себе бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ).

За даними Tasnim, під час теракту двоє озброєних чоловіків намагалися увійти в мавзолей. У результаті терористичної атаки на храм загинули, зокрема, двоє священнослужителів.

Крім того, у результаті нападу поранення отримали щонайменше семеро людей. Їх доставили у лікарню, деякі з них перебувають у важкому стані.

Повідомляється, що один нападник був заарештований, він мав при собі гвинтівку та вісім магазинів із набоями, Чоловіка вже допитують. Інший нападник утік, його розшукують правоохоронці.

Відомо, що мечеть Шах-Чераг уже зазнавала аналогічного нападу озброєних терористів у жовтні 2022 року. Тоді зловмисник увірвався до храму та вбив 15 паломників, зокрема жінок і дітей. Перш ніж він терорист був застрелений силами безпеки, він устиг поранити десятки людей. Згодом місцева розвідка оголосила про арешт 26 терористів за їхню причетність до нападу.

The first video of the CCTV cameras showing the moment the terrorist entered #Shahcheragh Holy Shrine. pic.twitter.com/iMX1C4JSFE