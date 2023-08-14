В Ірані сталася стрілянина в мечеті: є загиблі та поранені (відео)

Відповідальність за теракт узяли на себе бойовики ІДІЛ

Учора, 13 серпня, у мечеті в місті Шираз, що на півдні Ірану, сталася стрілянина. Щонайменше четверо людей загинули, ще семеро – отримали поранення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державне інформаційне агентство Ісламської Республіки, а також агентство Tasnim.

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Зазначається, що напад на мечеть Шах-Чераг скоїли двоє терористів. Відповідальність за теракт узяли на себе бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ).

За даними Tasnim, під час теракту двоє озброєних чоловіків намагалися увійти в мавзолей. У результаті терористичної атаки на храм загинули, зокрема, двоє священнослужителів.

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В Ірані стався теракт фото: tasnimnews.com

Крім того, у результаті нападу поранення отримали щонайменше семеро людей. Їх доставили у лікарню, деякі з них перебувають у важкому стані.

Повідомляється, що один нападник був заарештований, він мав при собі гвинтівку та вісім магазинів із набоями, Чоловіка вже допитують. Інший нападник утік, його розшукують правоохоронці.

В Ірані стався теракт фото: tasnimnews.com

Відомо, що мечеть Шах-Чераг уже зазнавала аналогічного нападу озброєних терористів у жовтні 2022 року. Тоді зловмисник увірвався до храму та вбив 15 паломників, зокрема жінок і дітей. Перш ніж він терорист був застрелений силами безпеки, він устиг поранити десятки людей. Згодом місцева розвідка оголосила про арешт 26 терористів за їхню причетність до нападу.

The first video of the CCTV cameras showing the moment the terrorist entered #Shahcheragh Holy Shrine. pic.twitter.com/iMX1C4JSFE Будь ласка, читайте текст після реклами August 13, 2023

Нагадаємо, на днях у місті Зарія на півночі Нігерії обвалилася мечеть, наповнена вірянами. Унаслідок трагедії загинули щонайменше семеро людей, ще кілька отримали поранення.