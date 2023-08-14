Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Ірані сталася стрілянина в мечеті: є загиблі та поранені (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Ірані сталася стрілянина в мечеті: є загиблі та поранені (відео)
В Ірані стався теракт
фото: tasnimnews.com

Відповідальність за теракт узяли на себе бойовики ІДІЛ

Учора, 13 серпня, у мечеті в місті Шираз, що на півдні Ірану, сталася стрілянина. Щонайменше четверо людей загинули, ще семеро – отримали поранення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державне інформаційне агентство Ісламської Республіки, а також агентство Tasnim.

Зазначається, що напад на мечеть Шах-Чераг скоїли двоє терористів. Відповідальність за теракт узяли на себе бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ).

За даними Tasnim, під час теракту двоє озброєних чоловіків намагалися увійти в мавзолей. У результаті терористичної атаки на храм загинули, зокрема, двоє священнослужителів.

В Ірані стався теракт
В Ірані стався теракт
фото: tasnimnews.com

Крім того, у результаті нападу поранення отримали щонайменше семеро людей. Їх доставили у лікарню, деякі з них перебувають у важкому стані.

Повідомляється, що один нападник був заарештований, він мав при собі гвинтівку та вісім магазинів із набоями, Чоловіка вже допитують. Інший нападник утік, його розшукують правоохоронці.

В Ірані стався теракт
В Ірані стався теракт
фото: tasnimnews.com

Відомо, що мечеть Шах-Чераг уже зазнавала аналогічного нападу озброєних терористів у жовтні 2022 року. Тоді зловмисник увірвався до храму та вбив 15 паломників, зокрема жінок і дітей. Перш ніж він терорист був застрелений силами безпеки, він устиг поранити десятки людей. Згодом місцева розвідка оголосила про арешт 26 терористів за їхню причетність до нападу.

Нагадаємо, на днях у місті Зарія на півночі Нігерії обвалилася мечеть, наповнена вірянами. Унаслідок трагедії загинули щонайменше семеро людей, ще кілька отримали поранення.

Теги: теракт Іран стрілянина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану
4 серпня, 18:41
Іранські безпілотники є ключовим елементом війни Росії проти України
Японія закликала Іран припинити постачати зброю Москві
7 серпня, 19:12
Звіт про загрози національній безпеці Нової Зеландії було опубліковано службою розвідки вперше в історії країни
Нова Зеландія звинуватила низку країн у втручанні в нацбезпеку
11 серпня, 13:33

Соціум

В Ірані сталася стрілянина в мечеті: є загиблі та поранені (відео)
В Ірані сталася стрілянина в мечеті: є загиблі та поранені (відео)
Кремлівський політолог зганьбився аналізом ситуації на фронті
Кремлівський політолог зганьбився аналізом ситуації на фронті
Вибух у Бєлгороді: пошкоджено багатоповерхівку
Вибух у Бєлгороді: пошкоджено багатоповерхівку
Вибух у Сергієвому Посаді. Російська влада досі приховує кількість жертв
Вибух у Сергієвому Посаді. Російська влада досі приховує кількість жертв
Скільки триватиме аномальна спека в світі? Синоптики США дали шокуючий прогноз
Скільки триватиме аномальна спека в світі? Синоптики США дали шокуючий прогноз
Росія заявила про збиття безпілотників над двома областями
Росія заявила про збиття безпілотників над двома областями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
42K
Кримський міст знову перекрито: що сталося
21K
ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх
19K
Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
11K
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
6985
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту