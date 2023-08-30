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В Африці стався новий держпереворот (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Африці стався новий держпереворот (відео)
Група високопоставлених габонських військових з'явилася на національному телебаченні і заявила, що прийшла до влади
фото: скріншот з відео

У Габоні збройні сили заявили про «скасування» виборів президента, які пройшли вчора, і розпустили основні державні інституції

В Африці стався ще один військовий переворот. У Габоні збройні сили заявили про «скасування» виборів президента, які пройшли вчора, і розпустили основні державні інституції. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що група високопоставлених габонських військових з'явилася на національному телебаченні вранці в середу і заявила, що прийшла до влади через кілька хвилин після того, як виборча комісія штату оголосила, що президент Алі Бонго виграв третій термін.

Військовослужбовці габонської армії під час звернення до нації по телебаченні заявили, що вони «поклали край» режиму Алі Бонго (президент Габону з 16 жовтня 2009 року, вчора було оголошено про його чергове переобрання з 64% голосів – «Главком»).

Після цього мешканці чули потужну стрілянину з автоматичної зброї у Лібревілі, столиці Габону. У країні перебої з інтернетом ще з початку проведення виборів, тому інформації наразі замало. Раніше лідер опозиції Габону заявив, що перемогу на виборах здобув він, а не Бонго, який перебуває при владі 14 років.

У Габоні збройні сили заявили про «скасування» виборів президента, які пройшли вчора, і розпустили основні державні інституції
У Габоні збройні сили заявили про «скасування» виборів президента, які пройшли вчора, і розпустили основні державні інституції
фото: Reuters

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей. Повстанці взяли в полон законного президента країни Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку і закликав міжнародну спільноту допомогти відновити конституційний лад у країні. 

Відомо, що військові, які захопили владу в Нігері, оголосили про часткове закриття повітряного простору країни та попередили про можливий напад з боку «іноземної держави». 

До слова, чотири країни Африки готові залучити своїх військових для вторгнення в Нігер. У відповідь на це хунта заявила, що вб'є Базума, якщо сусідні африканські держави спробують здійснити військове вторгнення для поновлення його правління.

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Теги: військові переворот Африка держпереворот

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