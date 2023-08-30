В Африці стався новий держпереворот (відео)

Група високопоставлених габонських військових з'явилася на національному телебаченні і заявила, що прийшла до влади

У Габоні збройні сили заявили про «скасування» виборів президента, які пройшли вчора, і розпустили основні державні інституції

В Африці стався ще один військовий переворот. У Габоні збройні сили заявили про «скасування» виборів президента, які пройшли вчора, і розпустили основні державні інституції. Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що група високопоставлених габонських військових з'явилася на національному телебаченні вранці в середу і заявила, що прийшла до влади через кілька хвилин після того, як виборча комісія штату оголосила, що президент Алі Бонго виграв третій термін.

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Військовослужбовці габонської армії під час звернення до нації по телебаченні заявили, що вони «поклали край» режиму Алі Бонго (президент Габону з 16 жовтня 2009 року, вчора було оголошено про його чергове переобрання з 64% голосів – «Главком»).

Після цього мешканці чули потужну стрілянину з автоматичної зброї у Лібревілі, столиці Габону. У країні перебої з інтернетом ще з початку проведення виборів, тому інформації наразі замало. Раніше лідер опозиції Габону заявив, що перемогу на виборах здобув він, а не Бонго, який перебуває при владі 14 років.

У Габоні збройні сили заявили про «скасування» виборів президента, які пройшли вчора, і розпустили основні державні інституції фото: Reuters

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей. Повстанці взяли в полон законного президента країни Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку і закликав міжнародну спільноту допомогти відновити конституційний лад у країні.

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Відомо, що військові, які захопили владу в Нігері, оголосили про часткове закриття повітряного простору країни та попередили про можливий напад з боку «іноземної держави».

До слова, чотири країни Африки готові залучити своїх військових для вторгнення в Нігер. У відповідь на це хунта заявила, що вб'є Базума, якщо сусідні африканські держави спробують здійснити військове вторгнення для поновлення його правління.