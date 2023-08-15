Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
У поліції спростували інформацію про те, що правоохоронці зірвали замки на корпусах
фото: скрін із відео з соцмереж

Правоохоронці оточили кілька корпусів із паломниками та ченцями УПЦ МП

У Києво-Печерській лаврі у вівторок, 15 серпня, продовжила роботу спеціальна комісія Міністерства культури України. За правопорядком слідкують правоохоронці. Провокацій чи сутичок наразі не зафіксовано.

На території Національного заповідника представники Мінкульту працюють у корпусах, де проживають представники УПЦ МП.

Преса Московської церкви заявила, ніби на території Києво-Печерської лаври кілька людей за допомогою болгарки, лома та кувалди зламали двері до 57 корпусу та у супроводі співробітників поліції зайшли до приміщення, де перебувають паломники та ченці, чиє перебування у стінах Лаври суд визнав незаконним. 

В УПЦ МП також заявили, що прямо зараз начебто відбувається штурм корпусів Лаври.

У поліції спростували інформацію про те, що правоохоронці зірвали замки на корпусах. Також повідомили, що сьогодні у Києво-Печерській Лаврі правоохоронці забезпечують публічну безпеку на громадський порядок.

«Поліція оточила корпуси, проте не зривала ніякі замки. На місці поліція забезпечує публічну безпеку та порядок, а у Лаврі працює комісія», – повідомила пресофіцерка Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

Нагадаємо, у березні Міністерство культури попередило УПЦ МП, що та має звільнити будівлі на території «Нижньої Лаври». Державний заповідник «Києво-Печерська лавра», який розпоряджається ними, розірвав з церквою договір від 2013 року про безоплатне користування майном.

Однак в УПЦ МП не погодилися. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (Чоловічий монастир УПЦ МП), який діяв на території Нижньої Лаври, подав позов проти заповідника. А священники Московської церкви хотіли залишитися у будівлях, поки триває суд.

Як відомо, 10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) повернути майно національному заповіднику «Києво-Печерська лавра». Йдеться про повернення музею 79 об’єктів Нижньої Лаври.

Раніше повідомлялося, що у Києво-Печерській лаврі чоловік розбив ікону каменем (фото).

Зауважимо, Москва радить духовенству сидіти в Україні й продовжувати підривну діяльність – РПЦ дала інструкцію монахам, яких виселяють з Лаври у Києві.

Читайте також:
Теги: Московська церква в Україні поліція відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Благословення Гундяєва – то прокляття, слова його – виправдання беззаконня, і дії його – служіння імперії зла
Побажання усім, хто досі вважає Гундяєва своїм патріархом
23 липня, 11:01
У Молдові лікар відмовився оперувати пацієнтку, бо вона – росіянка
Росіян не оперую: у Молдові лікар відмовив пацієнтці у послугах (відео)
21 липня, 20:13
Окупанти випустили по Одесі близько 20 ракетами різних типів
Який вигляд має Одеса після обстрілу: правоохоронці показали відео
23 липня, 11:18
Унаслідок авіакатастрофи загинуло 77 осіб, сотні людей отримали поранення
Найбільша катастрофа в історії авіашоу. Роковини Скнилівської трагедії (фото, відео)
27 липня, 09:54
Тіло загиблої виявили неподалік власного господарства
На Рівненщині поліцейський збив літню жінку та залишив її помирати
7 серпня, 11:25
У Криму панікують відпочивальники
Паніка та істерика у Криму: окупаційна влада терміново евакуює туристів з пляжів
5 серпня, 13:49
Патрульні потрапили під ворожий обстріл поблизу Костянтинівки
На Донеччині патрульні потрапили під ворожий обстріл (відео)
6 серпня, 12:59
Україна має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів
Атака морськими дронами російських кораблів: Україна відкриває новий фронт – CNN
6 серпня, 15:52
Пошкоджений унаслідок спецоперації СБУ російський десантний корабель «Оленегорский горняк»
Скільки кораблів Росія втратила за місяць: ВМС назвали цифру
12 серпня, 15:58

Події в Україні

Окупанти готують ядерну катастрофу на ЗАЕС? Шойгу зробив цинічну заяву
Окупанти готують ядерну катастрофу на ЗАЕС? Шойгу зробив цинічну заяву
Окупаційна влада Криму незаконно затримала 180 українців
Окупаційна влада Криму незаконно затримала 180 українців
Краматорськ: окупанти вдарили по складу продуктів, є загиблі
Краматорськ: окупанти вдарили по складу продуктів, є загиблі
Росія зменшила кількість обстрілів та атак на сході: Маляр назвала причину
Росія зменшила кількість обстрілів та атак на сході: Маляр назвала причину
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
Ракетна атака на Львів: понад десяток постраждалих (фото)
Ракетна атака на Львів: понад десяток постраждалих (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
32K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
29K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
23K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
20K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
20K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту