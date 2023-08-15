Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)

У поліції спростували інформацію про те, що правоохоронці зірвали замки на корпусах

Правоохоронці оточили кілька корпусів із паломниками та ченцями УПЦ МП

У Києво-Печерській лаврі у вівторок, 15 серпня, продовжила роботу спеціальна комісія Міністерства культури України. За правопорядком слідкують правоохоронці. Провокацій чи сутичок наразі не зафіксовано.

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На території Національного заповідника представники Мінкульту працюють у корпусах, де проживають представники УПЦ МП.

Преса Московської церкви заявила, ніби на території Києво-Печерської лаври кілька людей за допомогою болгарки, лома та кувалди зламали двері до 57 корпусу та у супроводі співробітників поліції зайшли до приміщення, де перебувають паломники та ченці, чиє перебування у стінах Лаври суд визнав незаконним.

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В УПЦ МП також заявили, що прямо зараз начебто відбувається штурм корпусів Лаври.

У поліції спростували інформацію про те, що правоохоронці зірвали замки на корпусах. Також повідомили, що сьогодні у Києво-Печерській Лаврі правоохоронці забезпечують публічну безпеку на громадський порядок.

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«Поліція оточила корпуси, проте не зривала ніякі замки. На місці поліція забезпечує публічну безпеку та порядок, а у Лаврі працює комісія», – повідомила пресофіцерка Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

Нагадаємо, у березні Міністерство культури попередило УПЦ МП, що та має звільнити будівлі на території «Нижньої Лаври». Державний заповідник «Києво-Печерська лавра», який розпоряджається ними, розірвав з церквою договір від 2013 року про безоплатне користування майном.

Однак в УПЦ МП не погодилися. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (Чоловічий монастир УПЦ МП), який діяв на території Нижньої Лаври, подав позов проти заповідника. А священники Московської церкви хотіли залишитися у будівлях, поки триває суд.

Як відомо, 10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) повернути майно національному заповіднику «Києво-Печерська лавра». Йдеться про повернення музею 79 об’єктів Нижньої Лаври.

Раніше повідомлялося, що у Києво-Печерській лаврі чоловік розбив ікону каменем (фото).

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Зауважимо, Москва радить духовенству сидіти в Україні й продовжувати підривну діяльність – РПЦ дала інструкцію монахам, яких виселяють з Лаври у Києві.