Сенат США евакуювався через можливу стрілянину
Наразі підтвердження про наявність нападника всередині будівлі немає
2 серпня, після отримання повідомлень про можливу стрілянину, поліція Капітолію розпочала евакуацію з однієї з офісних будівель Сенату США. Про це повідомляє NBC News з посиланням на представників правоохоронних органів.
За інформацією Департаменту столичної поліції, о 14:30 за місцевим часом (або 21:30 за Києвом), на лінію екстреного виклику 911 надійшло повідомлення про стрілянину в Капітолії.
У зв'язку зі «тривожним дзвінком 911», поліцейські офіцери розпочали обшук офісної будівлі Сенату та перевірку території навколо неї.
«Ми не знайшли підтвердження того, що був активний стрілець, і що це міг бути фіктивний дзвінок», — сказав Мангер журналістам біля Капітолію після того, як офісні будівлі Сенату були заблоковані.
Поліцейські закликали всіх, хто перебуває в будівлях Сенату, знайти укриття через загрозу обстрілу. Наразі в Сенаті канікули, тому там знаходиться менше людей, але присутні обслуговуючий персонал.
Там також зауважили, що відправили правоохоронців на пошуки можливого стрілка.
Раніше повідомлялося, що у нідерландському портовому місті Роттердам на літньому карнавалі Zomercarnaval сталася стрілянина. Унаслідок цього постраждали троє людей.
Нагадаємо, у Кишинівському аеропорту один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.
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