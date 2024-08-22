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На нафтобазі, яка горить п’яту добу на Ростовщині, пролунав новий вибух (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На нафтобазі, яка горить п’яту добу на Ростовщині, пролунав новий вибух (відео)
Триває п'ята доба пожежі на нафтобазі в Ростовській області
фото: скріншот

Існує небезпека, що тепер вогонь може дійти до бочок з гасом

На атакованій п'ять днів тому українськими дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з паливом. Про це повідомляє російський телеграм канал Don Mash.  

Як зазначається, вчора близько дев'ятої вечора загорівся паливний бак. Близько двох годин тому вибухнув ще один. Раніше на базі загалом перебувало 74 цистерни (до цієї години згоріло понад 15).

Повідомляється, що тепер вогонь може дійти до бочок з гасом. «Їх розгерметизація набагато небезпечніше – вибух буде в рази потужніше. Вранці співробітникам МНС було доручено тимчасово відійти від нафтосховища на безпечну відстань», – повідомляє російський паблік.

Також зазначається, що п'ятеро співробітників МНС постраждали під час пожежі в Пролетарську. «За нашою інформацією, рятувальники вдихнули дим. Лікарі на місці - вони вже оглядають. Загалом під час пожежі постраждали 47 вогнеборців», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії. Також безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого зафіксовано влучання в нафтобазу. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Василь Голубєв. 

Вчора, 21 серпня, пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів.

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Теги: пожежа росія нафта

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