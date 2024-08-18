Головна Світ Соціум
search button user button menu button

БпЛА атакували нафтобазу в Ростовській області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
БпЛА атакували нафтобазу в Ростовській області
фото з відкритих джерел

Губернатор Ростовщини заявив, що внаслідок падіння уламків сталося загоряння резервуарів з дизпаливом

У ніч на 18 серпня безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого зафіксовано влучання в нафтобазу. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Василь Голубєв

Безпілотники атакували нафтобазу в населеному пункті Пролетарськ.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що сили ППО відбили атаку БпЛА. Однак нібито внаслідок падіння уламків на території промислових складів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.

За словами губернатора, о 05:35 через повторну атаку БпЛА гасіння пожежі в Пролетарську призупинено.

За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство «Кавказ» в Пролетарську Ростовської області.

Нагадаємо, 3 серпня у Кам'янському районі Ростовської області загорівся комбінат «Атлас» Росрезерва, який розташований на відстані близько 160 кілометрів від лінії фронту.

До слова, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. За інформацією губернатора Олексія Смірнова та РосЗМІ, один з об'єктів, що загорівся, нафтобаза в селі Польова.

Читайте також: У Ростовській області спалахнула масштабна пожежа в районі заводу (відео)
Теги: пожежа росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін, засуджений за міжнародну корупцію у 1990-х ніколи б не напав з вʼязниці на Грузію у 2008 році
8 серпня 2008 року. День коли почалася російська агресія
8 серпня, 13:13
«Самі не захочуть додому». Порятунок українських дітей з Росії і несподівана проблема
«Самі не захочуть додому». Порятунок українських дітей з Росії і несподівана проблема Інтерв'ю
6 серпня, 15:00
Штучний інтелект зможе керувати сотнею дронів
Reuters: Україна розробляє безпілотники на базі штучного інтелекту
18 липня, 23:02
Уночі українські бійці прорвалися у районі Прогресу
ЗСУ вдалося вийти з оточення у районі Прогресу на Донеччині – DeepState
25 липня, 19:38
Востаннє використання Росією балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні було фіксовано 27 лютого 2024 року
Росія 31 липня атакувала Україну балістичною ракетою Північної Кореї – ЗМІ
5 серпня, 18:38
РФ у війні з Україною втратила 589 700 осіб
Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
10 серпня, 08:10
Воєнкор звинувачує «кадирівців» в провалі російської армії
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
11 серпня, 11:26
Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії
В Україні зросла кількість компаній, які позбулися російського сліду
14 серпня, 13:00
Російські командири залишили напризволяще понад 100 солдатів
Рота російських солдатів здалася в полон у Курській області (відео)
15 серпня, 10:07

Соціум

БпЛА атакували нафтобазу в Ростовській області
БпЛА атакували нафтобазу в Ростовській області
У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі: постраждали понад 30 людей
У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі: постраждали понад 30 людей
У Хорватії українці підозрюються у спаленні 22 суден
У Хорватії українці підозрюються у спаленні 22 суден
На Камчатці стався землетрус і почалося виверження вулкану
На Камчатці стався землетрус і почалося виверження вулкану
Італійські журналісти, що зняли репортаж на Курщині, повертаються додому після погроз РФ
Італійські журналісти, що зняли репортаж на Курщині, повертаються додому після погроз РФ
Ліван повністю відключено від електроенергії
Ліван повністю відключено від електроенергії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
20K
Німеччина припиняє військову допомогу Україні? МЗС зробило заяву
19K
В Ізраїлі набирає популярності новий вид відпочинку
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6753
Ліван повністю відключено від електроенергії
4599
Нацполіція готує «сюрприз» для підозрюваного у вбивстві Фаріон

Новини

Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Вчора, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua