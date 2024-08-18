БпЛА атакували нафтобазу в Ростовській області

Губернатор Ростовщини заявив, що внаслідок падіння уламків сталося загоряння резервуарів з дизпаливом

У ніч на 18 серпня безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого зафіксовано влучання в нафтобазу. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Василь Голубєв.

Безпілотники атакували нафтобазу в населеному пункті Пролетарськ.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що сили ППО відбили атаку БпЛА. Однак нібито внаслідок падіння уламків на території промислових складів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.

За словами губернатора, о 05:35 через повторну атаку БпЛА гасіння пожежі в Пролетарську призупинено.

За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство «Кавказ» в Пролетарську Ростовської області.

Нагадаємо, 3 серпня у Кам'янському районі Ростовської області загорівся комбінат «Атлас» Росрезерва, який розташований на відстані близько 160 кілометрів від лінії фронту.

До слова, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. За інформацією губернатора Олексія Смірнова та РосЗМІ, один з об'єктів, що загорівся, нафтобаза в селі Польова.