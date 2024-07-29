Масова нічна атака на Росію: повідомляється про 39 збитих дронів
Нібито у Курській області системи ППО РФ збили 19 БпЛА
У ніч проти 29 липня на РФ відбулася масштабна атака дронами. Про це повідомляє Міноборони РФ.
У заяві йдеться, що Росія нібито знищила 39 безпілотників:
- 19 БпЛА – у Курській області,
- дев'ять БпЛА – у Бєлгородській області,
- п'ять БпЛА – у Брянській області,
- три БпЛА – у Воронезькій області,
- три БпЛА – у Ленінградській області.
Міноборони РФ у масовій атаці звинувачує Україну.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 липня невідомий безпілотний літальний апарат атакував місцеву електростанцію у Глазуновському районі Орловської області РФ. За словами губернатора, два ворожі БПЛА були збиті на території району, але один з них встиг завдати пошкодження електростанції.
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