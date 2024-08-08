Чи вдасться ЗСУ захопити Курську АЕС? Прогноз від The Economist

Видання пише, що Україна залучила механізовані сили, включно з танками, ускладнить її матеріально-технічну проблему

Україна залучила механізовані сили у Курській області, включно з танками, що ускладнить її матеріально-технічну проблему

Ймовірно, ЗСУ прагнуть захопити Курську АЕС, але це малоймовірно, оскільки для цього знадобиться здолати марш 80 км від кордону. Про це повідомляє The Economist.

Видання пише, що Росія припускає, що українці прагнуть захопити Курську атомну станцію, що в 60 км від кордону. Водночас джерело в українському Генштабі гадає, що це малоймовірно, оскільки для цього знадобиться 80-кілометровий марш від кордону та більші сили.

«Без належно організованих сил ми повторимо помилки росіян на північ від Києва у 2022 році. Ми відрізали їхні лінії, і вони стали легкою здобиччю», – повідомило джерело.

The Economist пише, що той факт, що Україна залучила механізовані сили, включно з танками, що ускладнить її матеріально-технічну проблему: бронетехніка потребує багато палива та обслуговування.

Як повідомлялося, жителі Курської області, які покинути свої будинки через бойові дії, отримають виплату в розмірі 10 тис. рублів (4,7 тис. грн за курсом НБУ). В області тривають роботи з евакуації людей. Місцевих жителів вивозять як автобусами, так і залізничним транспортом.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.