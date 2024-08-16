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РФ просувається на сході України, попри ситуацію на Курщині – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ просувається на сході України, попри ситуацію на Курщині – ISW
Окупанти зберігають високий темп наступу на Донеччині
фото з відкритих джерел

Росія все ще надає пріоритет поточним наступальним операціям на сході України

Російські загарбницькі війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що військове командування продовжує віддавати перевагу просуванню на сході України, попри наступ ЗСУ в Курській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, Росія почала перекидати певні елементи з України, щоб реагувати на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів, які передислокуються, і звідки вони передислокуються, є вагомим показником того, що російське військове командування все ще надає пріоритет поточним наступальним операціям на сході України.

Інститут не спостерігав у відкритих джерелах повідомлення про те, що РФ передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігав повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.

Водночас на сході російські війська продовжують тактичне оточення українських військ на південний схід від Покровська. Кадри з геолокацією, опубліковані 14 і 15 серпня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська та, ймовірно, захопили Орлівку та Желанне.

Протягом останніх кількох тижнів російські сили також продовжували механізовані штурми поблизу Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, як російські сили проводять механізований штурм розміром приблизно в роту на південний схід від Георгіївки.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російські загарбники перекинули частину своїх підрозділів, які воювали на території України, у Курську область.

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Теги: Курщина фронт війна штурм наступ росія

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