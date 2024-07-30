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Переговори з Росією: МЗС вказало на два важливі фактори

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Переговори з Росією: МЗС вказало на два важливі фактори
Україна сумнівається, що Росія готова до доброчесних переговорів
фото: з відкритих джерел

Україна планує залучити Росію до другого Саміту миру

Міністерство закордонних справ пояснило позицію України щодо переговорів з Росією і вказало на два важливі фактори. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу.

З словами речника, головним питанням є те, чи вестиме Росія її доброчесно. Україна планує залучити Росію до другого Саміту миру. Тихий заявив, що Україна продовжує дотримуватися позиції, що це все ж можливо.

«Питання не в тому, щоб посадити Росію за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно», – сказав речник МЗС.

Тихий зазначив, що для переговорів є важливими два фактори – тиск на полі бою та на міжнародній арені. Це вливає на бажання та здатність Росії вести їх чесно.

Речник додав, що у випадку відмови росіян сісти за сіл переговорів стане зрозумілим, хто прагне миру, а хто – ні.

У Кремлі відповіли, чи розглядають ймовірність переговорів із Україною щодо припинення війни. Зокрема це питання прокоментував прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. «Питання не просте. З юридичної точки зору ця проблема стоїть на порядку денному, але з практичної точки зору ми відкриті до досягнення поставлених цілей шляхом переговорів, тому тут можливі різні варіанти», – прокоментував Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський заявив, що не відкидає можливості особистого спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним задля припинення війни. Він також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує.

«Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього, якщо світ буде об'єднаний навколо України – ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує», – підкреслив Зеленський.

До відома, генсек НАТО Столтенберг переконаний, що немає ознак того, що диктатор РФ Володимир Путін готовий вести переговори про мир.

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Теги: переговори росія МЗС

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