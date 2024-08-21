Четверта доба пожежі на нафтобазі в Ростовській області: з'явилися нові супутникові фото

Пожежники четвертий день поспіль не можуть загасити пожежу у Пролетарську

За даними OSINT-аналітика, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом на російській нафтобазі

На нафтобазі у Пролетарську Ростовської області пожежники четвертий день поспіль не можуть загасити пожежу, яка виникла через удари українських безпілотників. Нові супутникові знімки опублікувала «Радіо Свобода».

Як підрахував OSINT-аналітик в X, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири – частково зруйновано, 16 – не пошкоджено, доля ще 44-х – невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.

Вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом на російській нафтобазі фото: Радіо Свобода

Раніше повідомлялося, що на нафтобазі у Пролетарську вибухнула чергова цистерна.

Згодом російська влада заявила, що стан повітря після пожежі у Пролетарську нібито в нормі, але шлейф диму вже дістався Ростова, подолавши понад 150 км. Натомість жителі Пролетарська скаржаться в місцевих чатах, що місто засипає «дивним пластиковим попелом».

🔥Гори-гори ясно, щоби не погасло



На нафтобазі у Пролетарську вибухнула чергова цистерна. pic.twitter.com/la8sOT4tzX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 20, 2024

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.