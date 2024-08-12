Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася

На Запорізькій АЕС сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер один

На Запорізькій атомній електростанції припинилася пожежа. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами глави ОВА, ситуацію тримають на контролі.

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер один та було пошкоджено інше технологічне обладнання. За інформацією «Енергоатому», інцидент стався близько 20:00 на об'єкті технічного водопостачання.

Зокрема, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії стали свідками сильного темного диму, що піднявся з північної частини Запорізької АЕС після серії вибухів.

За інформацією, наданою МАГАТЕ «командою ЗАЕС» (яка перебуває під контролем російських окупантів), інцидент стався внаслідок «ймовірної атаки безпілотника» на одну з градирень. Важливо зазначити, що ЗАЕС з березня 2022 року окупована російськими військами, які також замінили персонал станції. Таким чином, МАГАТЕ озвучує версію подій, надану російською стороною.

До слова, президент відреагував на пожежу на ЗАЕС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти розпочали пожежу на території Запорізької атомної станції. Попри те, що показники радіації наразі в нормі, ситуація залишається небезпечною через тривале утримання станції російськими військами.