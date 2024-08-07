Операція в Курській області. Чи є перспективи зі стратегічної точки зору?

«Усі можливі версії чому ЗСУ звільняють Курську область»

Вирішив зібрати вам всі можливі версії, які озвучуються різними аналітиками, що до того, чому ЗСУ звільняють Курську область. І яка б версія не була правильною, через будь-яку варто починати операцію.

Курська АЕС. Спроба захопити Курську АЕС і обміняти її на Запорізьку. Це було б дуже сильно. Повернення ЗАЕС в нашу мережу – це фактично вирішення всіх наших проблем, оскільки до війни вона давала 30% нашої електрики. Це найкраща для нас версія, але дуже не багато шансів на успіх. Відволікання резервів з Харківської області. Курську область обороняє група військ Север, яка власне і веде операцію у Вовчанську. Відволікання резервів дозволить вибити росіян із наших захоплених ними населених пунктів Харківської області. Це хороша версія із гарними шансами на успіх. Превентивний удар. ЗСУ нанесли превентивний удар для уникнення повторення ситуації в Харківській області. Я в цю версію не дуже вірю, але якщо це так – то це заслуговує на аплодисменти. Це кампанія спрямована на Захід, який почав зневірюватись в шансах України. Малоймовірно, але якщо це так, то теж гарна версія. Дійсно, ми давно не вели наступальних операцій. Це дії з метою створення інформаційного шуму в РФ. Ця версія малоймовірна. Для такого як правило застосовується РДК. Зрештою, повна тиша навколо операції точно підказує, що це не інформаційна історія. Я про це ще окремо напишу.

На жаль потрібно розуміти, що ворог сильний, і досягнути успіху в такій ситуації дуже і дуже важко. Тому поки не завищуйте очікування ні свої, ні інших. Але як можна побачити з цих версій – розпочати таку операцію було правильним незалежно від того, яка версія основна.