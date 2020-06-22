  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    На російській станції в Антарктиді сталася масштабна пожежа

    • Розсилка
    <p>Попри вжиті заходи з боротьби із вогнем, &laquo;Будинок радіо&raquo; згорів повністю</p> - На російській станції в Антарктиді сталася масштабна пожежа

    Попри вжиті заходи з боротьби із вогнем, «Будинок радіо» згорів повністю

    Фото: Арктичний і Антарктичний науково-дослідний інститут РФ

    Через ураганний вітер 20-25 м/с вогонь перекинувся на кают-компанію, але «її вдалося відстояти»

    Велика пожежа сталася на російській станції «Мирний» в Антарктиді, в результаті згоріли кілька лабораторій.

    Про це повідомляє Арктичний і Антарктичний науково-дослідний інститут РФ.

    «21 червня о 20:40 станційного часу (16:40 мск) на антарктичній станції «Мирний» відбулося миттєве займання в метеокабінеті «Будинку радіо». Жертв і постраждалих немає. Попри вжиті заходи з боротьби із вогнем, «Будинок радіо» згорів повністю. Серед втрат: метеокабінет, кабінет аерології, лабораторія Фізичного інституту Академії наук (ФІАН) програми стратосферного зондування космічних променів, серверна, гідрометеорологічна лабораторія і радіорубка», - йдеться в повідомленні.

    Уточнюється, що через ураганний вітер 20-25 м/с вогонь перекинувся на кают-компанію, але «її вдалося відстояти». Особовий склад був евакуйований через торцевий протипожежний вихід.

    Наразі зв'язок зі станцією встановлено. Ведеться робота з ліквідації наслідків пожежі, створено комісію з розслідування причин пожежі. Вживаються заходи з відновлення метеоспостережень.

    До слова, у квітні команда українських полярників прибула на станцію «Академік Вернадський».

    пожежа Росія Антарктида
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ