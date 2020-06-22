На російській станції в Антарктиді сталася масштабна пожежа
Попри вжиті заходи з боротьби із вогнем, «Будинок радіо» згорів повністю
Через ураганний вітер 20-25 м/с вогонь перекинувся на кают-компанію, але «її вдалося відстояти»
Велика пожежа сталася на російській станції «Мирний» в Антарктиді, в результаті згоріли кілька лабораторій.
Про це повідомляє Арктичний і Антарктичний науково-дослідний інститут РФ.
«21 червня о 20:40 станційного часу (16:40 мск) на антарктичній станції «Мирний» відбулося миттєве займання в метеокабінеті «Будинку радіо». Жертв і постраждалих немає. Попри вжиті заходи з боротьби із вогнем, «Будинок радіо» згорів повністю. Серед втрат: метеокабінет, кабінет аерології, лабораторія Фізичного інституту Академії наук (ФІАН) програми стратосферного зондування космічних променів, серверна, гідрометеорологічна лабораторія і радіорубка», - йдеться в повідомленні.
Наразі зв'язок зі станцією встановлено. Ведеться робота з ліквідації наслідків пожежі, створено комісію з розслідування причин пожежі. Вживаються заходи з відновлення метеоспостережень.
До слова, у квітні команда українських полярників прибула на станцію «Академік Вернадський».