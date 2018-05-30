На польському пляжі знайшли російські ракети

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Військові припускають, що росіяни могли використати ракети на морському полігоні в Балтійському морі під час навчань

Протягом кількох днів щонайменше у трьох місцях на польських пляжах знаходили сигнальні ракети з підводних човнів російського виробництва. Були знайдені сигнальні ракети КСП. Їх також називають сигнальними буями і походять вони з підводного човна класу «Кіло». Про це повідомляє RMF24.

Військові припускають, що росіяни могли використати ракети на морському полігоні в Балтійському морі під час навчань.

Відомо, що клас «Кіло» - російський підводний човен, але росіяни випускають такі судна не тільки для своїх потреб, але й для експортних цілей.



У польському флоті не беруться сказати, коли були використані ракети, оскільки після вистрілювання вони тривалий час лишаються на поверхні води і можуть тижнями дрейфувати у морі.