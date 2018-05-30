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    На польському пляжі знайшли російські ракети

    • Розсилка
    На польському пляжі знайшли російські ракети

    Військові припускають, що росіяни могли використати ракети на морському полігоні в Балтійському морі під час навчань

    Протягом кількох днів щонайменше у трьох місцях на польських пляжах знаходили сигнальні ракети з підводних човнів російського виробництва. Були знайдені сигнальні ракети КСП. Їх також називають сигнальними буями і походять вони з підводного човна класу «Кіло». Про це повідомляє RMF24.

    Військові припускають, що росіяни могли використати ракети на морському полігоні в Балтійському морі під час навчань.

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    На польському пляжі знайшли російські ракети
    На польському пляжі знайшли російські ракети
    На польському пляжі знайшли російські ракети
    На польському пляжі знайшли російські ракети

    Відомо, що клас «Кіло» - російський підводний човен, але росіяни випускають такі судна не тільки для своїх потреб, але й для експортних цілей.

    У польському флоті не беруться сказати, коли були використані ракети, оскільки після вистрілювання вони тривалий час лишаються на поверхні води і можуть тижнями дрейфувати у морі.

     

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