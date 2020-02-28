Загострення у Сирії: Росія і Туреччина зможуть домовитися між собою

А загиблі? Ой, ну які проблеми для пропаганд в обох країнах розказати про бойове братерство скріплене кров‘ю?

Офіційна Анкара у атаці на свій штаб звинувачує винятково Сирію і намагається не говорити про Москву

Отже, в результаті авіаудару росіянами/сирійцями по турецькому штабу на території сирійської провінції Ідліб загинуло 33 турецьких військових ще приблизно стільки ж поранено.

Реакція Туреччини дуже цікава.

Закритий доступ до усіх соцмереж. Під егідою підготовки до введення воєнного стану та нерозголошення інформації про втрати. Сьогодні вранці кількість користувачів vpn-сервісів зросла пропорційно падінню кількості користувачів соцмереж (тобто переважна кількість турків просто обходять заборону на використання соцмереж).

Туреччина звернулась до НАТО, але консультації відбудуться не на підставі 5 статті статуту НАТО (колективна оборона), а 4-Ї (яка передбачає лише консультації внаслідок загострення безпекової ситуації через теракти і тп). Тобто Туреччині сьогодні допоможуть хіба хорошою заявою. Але це й зрозуміло, бо війська Туреччини зазнали атаки на іноземній території, куди їх було відправлено без згоди НАТО.

Провладні політики в ЗМІ змагаються в патріотичній антиассадівській і навіть антиросійській риториці. Натомість .

Москва теж розуміє, що одна справа бомбити мирних мешканців і невеликі озброєні переважно стрілецькою зброєю загони повстанців, а інша - втягнутися у війну з іноземною державою, членом НАТО. Це в російські плани не входило (правда атака на провінцію Ідліб теж спершу не входила до цих планів). Тому Москва в офіційній заяві підкреслила, що її ПКС до атаки турецьких військових непричетні. Окрім цього РФ наголошує, що отримавши інформацію про атаку на турецький штаб, зробила усе для припинення обстрілів сирійцями. Щоправда Москва не забуває нагадувати, що сирійській уряд діє на власній території, а турецькі військові часто перемішані з тими, кого Асад має повне право вбивати.

Не хоче Москва і воєнного стану в Туреччині чи оголошення нею формальної війни Сирії, бо це дає право перекрити Босфор і Дарданели для військових суден і встановити певні обмеження для торговельних.

Одним словом, мають домовитися.

А загиблі? Ой, ну які проблеми для пропаганд в обох країнах розказати про бойове братерство скріплене кров‘ю? У лютому РФ збільшила зі 150 тис тон до 200 турецьку квоту на поставку помідорів. Та й туристичний сезон ось-ось почнеться (це звичайно якщо коронавірус дозволить).

Джерело: блог Богдана Яременка

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