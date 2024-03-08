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Які організації причетні до втечі ухилянтів через систему «Шлях»: список

Катерина Іванова
glavcom.ua
Які організації причетні до втечі ухилянтів через систему «Шлях»: список
Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях»
фото з відкритих джерел

У списку є 62 організації, від яких через систему «Шлях» виїхали і вчасно не повернулися 1786 чоловіків призивного віку

Львівська обласна військова адміністрація надала список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. По це повідомляє NGL.media.

Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях».

Оприлюднені Львівською військовою адміністрацією дані, ймовірно, неповні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує адміністрацію про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном.

Тому, якщо ДПСУ не надсилала таких листів щодо певних організацій, то їх відповідно не буде у цьому списку.

Які організації причетні до втечі ухилянтів через систему «Шлях»: список фото 1
фото: NGL.media

Загалом у списку є 62 організації, від яких через систему «Шлях» виїхали і вчасно не повернулися 1786 чоловіків призивного віку.

Нагадаємо, ухилянти обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб непомітно перейти кордон. За «подорож» кожен ухилянт заплатив від $3000 до $8000.

Також Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон. У ході опитування чоловік зізнався, що його дружина жива, а сфальшований документ йому передав водій мікроавтобуса перед в’їздом у пункт пропуску.

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Теги: подорож ухилянти кордон водій

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